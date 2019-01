Elburg spint voor doodzieke MS-patiënt Roeland Rietveld

Een behandeling van PPMS (primair progressieve multiple sclerose) is alleen in Rusland mogelijk en dat kost veel geld. Daarom gingen Elburgers vandaag spinnen om zoveel mogelijk geld binnen te halen.

Normaal is de sportschool op zondag dicht vanwege de zondagsrust, maar deze keer niet. Roeland Rietveld is er ook: 'Ik vind het geweldig. Het is zo hartverwarmend.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

75.000 euro

Want met alle sponsoracties moet er geld komen voor de behandeling van Roeland in Rusland. Een behandeling van PPMS is er in Nederland niet. In Rusland dus wel, voor 75.000 euro. 'Er is een kans dat het niet werkt, maar het lijkt voor 80 procent zeker dat de achteruitgang wordt stopgezet', vertelt Roeland.

De Elburgenaren zijn vastberaden in hun steun aan Roeland. Hoeveel Elburgenaren de actie steunen is nog niet bekend. 'Er wordt heel veel geld gestort op de bankrekening', zegt organisator Egbert Bos. 'Individueel, maar ook door verenigingen en organisaties, clubs, bedrijven. Heel Elburg doet mee.' De spinningsactie bracht zondag 650 euro op. In totaal is al 52.000 euro opgehaald.

'Daar doe je alles voor'

Natuurlijk doet ook Ilonka Rietveld mee, de zus van Roeland. 'Het is niet dat hij zo nodig naar Rusland wil. Maar hij moet wel om zijn kinderen groot te zien worden.' Want Roeland is weduwnaar en hij wil overleven, zodat zijn twee zoons niet zonder hem opgroeien. Roeland: 'Ja, daar doe je alles voor.'