Blog dag 5 NEC in Spanje: De vierde vrouw en geslaagde test

ESTEPONA - NEC beleefde op de vijfde dag van het trainingskamp in het Spaanse Estepona de eerste echte serieuze test. Omroep Gelderland was erbij.

Het is de ochtend van het vertrek van de Club van 19. De groep sponsoren die al voor de 21e keer het trainingskamp van NEC mogelijk maken. Voorzitter Ger Leenders is heel tevreden over het verloop van deze editie.

De Club van 19 heeft genoten, maar er zijn ook serieuze gesprekken gevoerd. Want iedereen maakt zich zorgen na de dramatisch verlopen eerste seizoenshelft. Maar de sfeer slaat al snel weer om als de strafschoppen van vrijdag ter sprake komen. Frans Hendriks kan het nog altijd niet verkroppen. Hij was zo dichtbij prolongatie van zijn titel, maar de onorthodoxe penalty's van Johan Weijers waren van een fenomenaal niveau. Algemeen Wilco van Schaik vroeg hem al of hij als extra man op de bank wil komen zitten. Weijers vond het geweldig, vooral omdat hij het Hendriks nu een heel jaar kan inwrijven. En ook Rob Heijmans, de nummer drie van de strafschoppen-contest, deed nog een zak in het duitje: '"De titel gaat weer naar het land van Maas en Waal." De Nijmegenaren van de Club van 19 zullen ook dit een heel jaar moeten horen. v.l.n.r.: Penaltyspecialist Johan Weijers, oud NEC-voorzitter Ton van Gaalen en Frans Hendriks, sponsor van de eeuw

Maar dan is het tijd voor afscheid. De heren hebben al een vroege vlucht terug naar Nederland en stappen in de bus.

NEC traint 's-ochtends nog en dat gaat er behoorlijk pittig aan toe.

foto: Broer van den Boom

De wedstrijd tegen Hannover 96 wordt gespeeld in Benahavis in de bergen boven Malaga. De NEC-vlag wordt al voor de wedstrijd opgehangen door de trouwe fans Arjan en Michiel, die overigens al op negen wedstrijden zitten deze week. En morgen weer naar Gibraltar.

NEC begint uitstekend aan de wedstrijd, vooral dankzij de debuterende spits Ferdy Druijf, die de fysieke slag met de Bundesliga-spelers wel aandurft en met succes. foto: Broer van den Boom

Er zit opvallend veel rust in het spel van NEC. De opbouw is goed verzorgd en Tom Overtoom heeft ook uitstekende passes in huis. foto: Broer van den Boom

Maar hij moet er geblesseerd vanaf en dan komt het absolute hoogtepunt van de wedstrijd. De vierde official moet de wissel doen, Mart Dijkstra is nog nooit zo toegejuicht bij een invalbeurt. Maar dat heeft niet echt met hem te maken. De voornamelijk Duitse fans vinden de vierde official heel interessant.

Ondertussen toont Jonathan Okita ook progressie. Hij zat voor de winterstop in een flinke vormdip, maar nu toont de rechtsbuiten weer meer vertrouwen en maakt hij ook een aantal uitstekende acties. foto: Broer van den Boom

De zon is ook een factor in deze wedstrijd. Matthias Bossaerts ziet bijna niks. De Belg speelt overigens een prima wedstrijd.

Dat ziet ook Jack de Gier, al is de zon voor hem soms ook hinderlijk.

We gaan rusten. En op de tribune worden interessante opmerkingen gemaakt. Zoals dit NEC-weetje: Wie was voor Ferdy Druijf de laatst eetbare NEC'er? Het antwoord volgt zo. En verder wordt er door Michiel vastgesteld dat Nederland over een jaartje of achttien over de beste ijshockeyster ter wereld kan beschikken. Dat gaat dan om het dochtertje van Sven Kramer en Naomi van As. De spelers krijgen dit allemaal niet mee, ze hebben een serieuze bespreking.

Antwoord op het NEC-weetje: Ruud Brood. Op de tribune vanmiddag ook Sander, de NEC-fan die in Zuid-Spanje woont en zich altijd wel even meldt bij wedstrijden van zijn favoriete club.

De tweede helft wordt Hannover gevaarlijker, maar Marco van Duin, die is ingevallen, staat zijn mannetje.

Toch blijft NEC heel aardig overeind. De Duitse fans, die heel veel bier drinken en leuke liederen zingen, komen erachter dat NEC slechts de nummer twaalf is op het tweede niveau in Nederland. "Dan is het toch wel eigenlijk beschamend als wij niet winnen", constateert er één.

NEC houdt stand ondanks tien wissels, alleen Anass Achahbar maakt de negentig minuten vol, maar doet dat niet echt overtuigend. foto: Broer van den Boom

"En dan houden we ermee op hier in Benahavis", zou wijlen Hugo Walker hebben gezegd. NEC mag tevreden zijn, het sportieve gedeelte van het trainingskamp wordt prima afgesloten. Morgen wacht de terugreis naar Nederland.