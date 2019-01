Blog dag 4: Slutskiy slaat toe op de tennisbaan

ALCANTARILHA - Vitesse is van 3 tot en met 12 januari op trainingskamp in Portugal. De Arnhemse ploeg wil de basis leggen voor een stabielere tweede seizoenshelft. Wij volgen de verrichtingen van Vitesse de komende 10 dagen op de voet in het zuiden van Europa. Vandaag dag 4.

Het is een rustige dag voor ons in Portugal vandaag. Voor ons, als journalisten dan. Geen ochtendtraining, want er staat 's-middags een wedstrijd op de planning tegen het Duitse Wolfsburg.

Dus dan is het zwembad, aan de zee, geen verkeerde optie om je dag door te brengen. Het is bijna windstil met 19 graden. Ik hoorde ook iets over het weer in Nederland, maar daar denk ik toch geen moment aan.

Tenniswedstrijd

Aan de kant van Vitesse zijn ze vandaag een stuk actiever. Trainer Leonid Slutskiy was gister 'druk' en speelde niet mee met de stafwedstrijd. Daarmee boorde hij trouwens ook mijn laatste hoop op een profcarrière nog in de grond. Daarop vertelde assistent-trainer Yarovinskiy dat er morgen een tenniswedstrijd op het programma stond voor de Russische hoofdcoach.

Die wedstrijd won de trainer glansrijk van video-analist Kevin Balvers. Vol trots wist de Rus te vertellen dat hij Balvers met 7-5 van de baan heeft geslagen.

Een oude bekende

Maar na de tenniswedstrijd kwam de echte hoofdwedstrijd. Vitesse tegen Wolfsburg. Oftewel Vitesse tegen Verhaegh, Bruma (die niet meespeelde) en Weghorst. Drie Nederlanders in Duitse dienst. Dat betekent ook dat de Arnhemse ploeg een oude bekende tegenkomt. Paul Verhaegh.

De back speelde een helft mee in de door de Duitsers met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Vitesse. Na afloop schudde hij meteen een handje met technisch directeur Marc van Hintum, die hij nog wel kent uit zijn tijd in Arnhem. Of dat ook gaat leiden tot een terugkeer van Verhaegh naar Vitesse is nog afwachten. 'Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, hoe zeg je dat in het Duits, Paul?'

Eén ding was wel zeker. Vitesse moet nog even flink doortrainen om fris en goed spelend aan de aftrap te staan tegen Excelsior. Dat maakte de wedstrijd tegen de sterkere (Nederlandse) Duitsers wel duidelijk.