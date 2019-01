Scholen staan stil bij omgebrachte Bekiro (12)

ARNHEM - Klasgenoten en docenten van de gedode Bekiro en zijn broer staan maandagmorgen op school stil bij het familiedrama dat zich vlak voor de kerst afspeelde. De 12-jarige Bekiro werd in zijn huis aan de Dragonstraat in Arnhem doodgestoken, waarschijnlijk door zijn verwarde vader. Zijn broer van 15 wist te ontsnappen.

Ondanks de kerstvakantie waren op Produs Praktijkonderwijs, de school van Bekiro, eind december al twee bijeenkomsten voor klasgenoten, ouders en docenten. Daar was ook de Jeugdgezondheidszorg aanwezig die ouders advies kon geven over hoe om te gaan met het tragische nieuws.

Deze maandagmorgen zal de school ook stilstaan bij de gebeurtenis. Directeur Annette van 't Sant: 'De eerste 20 minuten van de les zitten de leerlingen bij hun eigen mentor. Dat is ook het moment om het er over te hebben. En het is ook het pijlmoment om te zien of er leerlingen zijn die er moeite mee hebben of angsten hebben. We hebben ook een schoolmaatschappelijk werkster in dienst. Het advies is vooral om verder te gaan, het gewone leven weer op te pakken.'

Emre, de 15-jarige broer van Bekiro, zit op vmbo-school Maarten van Rossem. Ook daar staan ze de eerste dag na de kerstvakantie stil bij het familiedrama. Volgens directeur Marieke Peppelman zijn er verder ook de hele week extra inloopspreekuren van een intern begeleider en zorgcoördinator waar leerlingen met hun verhaal terechtkunnen.

