NEC verlost van Kevin Jansen, middenvelder gaat naar Cambuur

NIJMEGEN - NEC is verlost van het probleem Kevin Jansen.

De 26-jarige middenvelder stapt per direct over naar Cambuur. Hij werd eind november om disciplinaire redenen uit de selectie gezet en trainde sindsdien bij Jong NEC. Hij was ook niet mee op trainingskamp naar Spanje.

Het was geen gelukkig huwelijk tussen NEC en Kevin Jansen. Hij kwam met hoge verwachtingen over van ADO in de zomer van 2017 en was nog herstellende van een kruisbandblessure. Eenmaal fit kreeg hij slechts sporadisch een basisplaats en had hij de pech dat het meestal niet goed liep met de ploeg in de wedstrijden dat hij aan spelen toe kwam.