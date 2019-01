Mart Dijkstra ziet NEC een frisse start maken

ESTEPONA - Mart Dijkstra geniet met volle teugen van het trainingskamp dat NEC heeft belegd in het Spaanse Estepona.

"Kijk maar om je heen. Het ziet er prachtig uit. De accomodatie is hartstikke goed en het veld is perfect. Alle voorwaarden om hard aan de slag te gaan. De eerste seizoenshelft is niet gelopen zoals we verwacht en gehoopt hadden. Dan is het wel lekker om een frisse start te maken hier. En er de tweede seizoenshelft wel iets goeds van te maken. We staan niet waar we horen te staan en aan ons nu de taak om dat recht te gaan zetten. En daar heb ik nog steeds alle vertrouwen in. We moeten niet met een lang gezicht rond gaan lopen, dat geeft hele verkeerde energie. Je kunt beter positieve energie hebben en keihard werken. En dat leidt dan hopelijk tot punten."

Het wordt wel dringen op het middenveld. "Ja, dat is in feite altijd zo. Als een selectie fit is, is het altijd dringen. Ik ben heel blij dat ik zoveel wedstrijden heb gespeeld en dat wil ik de tweede seizoenshelft ook. Ik heb er alle vertrouwen in. Er komen jongens terug van blessures en die brengen nieuwe energie en willen heel graag voetballen."