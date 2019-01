De echte Darri wil zich nog laten zien bij NEC

ESTEPONA - Brahim Darri is heel kritisch op zichzelf. Hij beseft dat hij voor de winterstop niet genoeg heeft gebracht bij NEC.

"Ik ben niet tevreden over mijn eerste seizoenshelft. Ik begon matig, heel matig. Daarna een tijdje niet gespeeld. Toen ging het niet goed met de ploeg en daar baal je van. Toen heb ik me terug in de basis geknokt en heb ik wat goals gemaakt. Maar de echte Darri hebben ze nog niet gezien. Ik ben nu gewend aan de club en aan de mensen. Ik heb niets wat me nog in de weg staat."

foto: Broer van den Boom

Met fysieke trainer Michael Lindeman is er het nodige veranderd bij NEC. "Je ziet dat hij weet waar hij het over heeft. Er komen allemaal nieuwe dingen bij. Urinetesten en hij kan zien of je wel genoeg drinkt. En ook in de warming up. Het is allemaal net wat professioneler en voor ons is dat goed. Veel slechter kan het ook niet. We hadden hoge verwachtingen, maar staan twaalfde. Dit kan ook weer een steentje bijdragen. Het is genieten hier. Faciliteiten top, lekker weer. We hebben goeie dagen achter de rug. Dit is een heerlijk trainingskamp."

Darri debuteerde al op zijn zestiende in het betaald voetbal. "Ja, bij een club waar ik het even niet over wil hebben nu", lacht de vleugelspits. "Ik had het er gisteren over met Achahbar. We zaten onze eredivisiewedstrijden te tellen. Hij had er zestig en ik bijna honderd. Daar wil ik er graag meer aan toevoegen met NEC."

