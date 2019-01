Ploeteren, klauteren en afzien tijdens 30ste survivalrun in Beltrum

BELTRUM - Bijna 1400 deelnemers komen deze zondag in actie tijdens de 30ste editie van de survivalrun in Beltrum. Met maar liefst 62 hindernissen wordt het ploeteren, klauteren en afzien voor de deelnemers. Ook het Open Nederlands Kampioenschap Lange Survivalrun is onderdeel van het evenement.

De run wordt traditiegetrouw op de eerste (of soms de tweede) zondag van januari georganiseerd. De run gaat letterlijk door de natuur over de akkers en door weilanden.

Initiatiefnemer Stef Beunk verzorgt dit jaar het commentaar langs het parcours. Hij is één van de 'vrienden' die ooit met de Beltrumse survival begonnen: 'Ja dat was met slechts 15 hindernissen en in het begin ging het ook nog niet door water. Maar met de jaren werd het steeds gekker en groter'. Ook hij is verslaafd, al wint het verstand het de afgelopen jaren van het gevoel: 'het is fysiek heel zwaar. maar ik ben wel weer een beetje aan het trainen. Dus ik zeg nooit nooit...'

In totaal doen er 400 mensen mee aan het ONK voor de Lange Survivalrun. Die run gaat over ruim 22 kilometer en de deelnemers moet allen hindernissen passeren. Omdat de run midden in de winter wordt georganiseerd hoeft de organisatie geen rekening te houden met broedende vogels en de ontluikende natuur.

De deelnemers komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit België, Duitsland en Zweden.

