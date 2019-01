Deel dit artikel:













Autokraker kiest de verkeerde auto uit

HARDERWIJK - Een autokraker stond in de nacht van zaterdag op zondag vermoedelijk lelijk te kijken toen hij probeerde in te breken in een auto in Harderwijk. In het voertuig zat namelijk een agent.

De agent zat in zijn eentje in een onopvallende politiewagen toen plotseling de deur open ging. Een man kwam de auto in, mogelijk om te kijken of er iets te stelen viel. Toen hij de agent opmerkte ging hij er als een speer vandoor. De agent ging er achteraan en kon de man in de kraag vatten. Tip over verdachte personen De agent was eerder met twee collega's polshoogte komen nemen in de wijk Slingerbos na een tip over verdachte personen. De collega's hielden op straat een tweede verdachte aan. De verdachten zijn een 30-jarige man uit Harderwijk en een 36-jarige Zutphenaar 💬 WhatsApp ons!

