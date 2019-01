Henk de Jong gaat met De Graafschap drie keer per dag trainen in Spanje

NAVATA - Henk de Jong verwacht een uitstekend trainingskamp voor De Graafschap in Spanje. 'Ik ben er al geweest, een prachtig plekje.'

De Graafschap hoopt de lijn van vlak voor de winterstop door te kunnen zetten. Thuis tegen Vitesse speelden de Superboeren een behoorlijke wedstrijd en kreeg het elftal eindelijk ook eens een aantal uitgespeelde kansen. Met een punt (2-2) schoten de Superboeren niet echt veel op, maar de selectie ging zeker niet met een kater de vakantie in.

Andere omgeving

'Die speelwijze van Vitesse willen we doortrekken', zegt De Jong. 'Dat de mensen ook gelukkig naar huis gaan. We kwamen te vaak tot heel weinig, terwijl je de intentie hebt om thuis aanvallend voetbal te spelen met drie spitsen. Daarnaast is het trainingskamp ook weer een stukje teambuilding. Mentaal is dit seizoen voor veel jongens heel zwaar. Daarom is een andere omgeving ook wel even goed.'

Barcelona B

De Jong bekeek samen met technisch directeur Peter Hofstede de locatie waar De Graafschap vanaf zondag een kleine week bivakkeert. 'Clubs als Barcelona B en Villareal komen er regelmatig', weet de coach. 'Een complex met een mooi voetbalveld en een groot golf court. Het is echt een prachtig plekje. Het wordt een graadje of 14 met goed weer. En we hebben het hele complex voor ons alleen.'

Drie keer per dag

De spelers, De Jong neemt er 25 mee, zullen onder de winterzon van Catalonië echter flink aan de bak moeten. 'Ik ga in de eerste dagen denk ik drie keer per dag trainen', zegt De Jong. 'Ja, waarom niet? Het hoeft niet steeds zo lang, je kan ook korter trainen en 's-avonds huren we dan bijvoorbeeld een tennisbaan om daar nog wat te doen. Later richting de wedstrijd bouwen we dat dan af.'

Gesprekken met spelers

De beleidsbepalers van De Graafschap voeren in Spanje ook verschillende gesprekken. Hofstede zal vooral de focus op de toekomst houden en pogen om broodnodige versterkingen naar Navata te lokken. Daarnaast zal Hofstede met De Jong ook een aantal spelers vertellen dat ze de komende tijd weinig uitzicht hebben op veel speeltijd. 'Een aantal moet ook gewoon eerlijk weten waar ze aan toe zijn. Ik ga geen spelletjes spelen. Dat heb ik nog nooit gedaan', aldus De Jong.