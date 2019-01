Getuige familiedrama Arnhem: 'Hij zei: ik heb mijn zoon vermoord in de slaapkamer'

Die dag werd in zijn huis aan de Dragonstraat de 12-jarige Bekiro dood gevonden. Waarschijnlijk is hij doodgestoken door zijn vader die nu vastzit. De 15-jarige broer van Bekiro wist het huis uit te vluchten.

Fatiha is met haar kinderen in de auto bij de bakkerij als ze de broer ziet lopen, onder het bloed. Ze wil hem gaan helpen als haar jongste gilt dat er een man met een mes staat. Ze rijdt snel weg, belt 112 en haar man Mohammed Soultana. 'Na het telefoontje van mijn vrouw stapte ik in de auto en zag verderop een man zitten. Ik ging naar hem toe. Hij bloedde heel erg. Ik dacht dat het een slachtoffer was.'

Mohammed vertelt verder: 'Ik vroeg hem waar de man met het mes was waar mijn vrouw het over had. Toen zei hij: dat ben ik en die andere man is mijn zoon die op vlucht is. Ik schrok ontzettend. Toen vertelde hij mij het hele verhaal.'

'Hij zei: mijn kind van 12 heb ik afgeslacht en vermoord in zijn slaapkamer. Dat zei hij letterlijk. En toen ik vroeg of hij die andere zoon ook wilde pakken, zei hij ja. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik wilde weggaan of hem juist slaan. Maar ik heb tegen hem gezegd dat hij rustig moest blijven.'

'Kort daarna was de politie er', gaat Mohammed verder, 'en heeft de man alles verteld aan een agente. Opeens probeerde hij het wapen van de agente te pakken, maar dat mislukte gelukkig. Daarna werd hij weer rustig.'

Ik voelde mijn knieën trillen toen hij zei dat hij zijn kind had vermoord Mohammed Soultana

Mohammed is ontzettend geschrokken van wat hij te horen kreeg: 'Ik voelde mijn knieën trillen toen hij zei dat hij zijn kind had gedood. Ik dacht dat ik zou flauwvallen. Ik wist niet wat me overkwam. Maar ik probeerde rustig te blijven en op hem in te praten. Later hoorde ik dat de man waarschijnlijk in een psychose zat ofzo. Vreselijk.'

Fatiha en Mohammed liepen zaterdag allebei mee in de stille tocht voor Bekiro. 'Om ons medeleven aan de nabestaanden te betuigen. We hebben nog niet met de familie gesproken. Het heeft heel veel indruk op ons gemaakt', zegt Fatiha. 'Ik moet er veel aan denken, vooral aan die oudste zoon. Ik hoop dat het met hem goed gaat komen.'

