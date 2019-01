'Christelijke verklaring over homoseksualiteit draagt bij aan het debat'

Honderden predikanten uit onder meer Gelderland hebben de verklaring inmiddels ondertekend. Anderen tekenen uit principe niet, omdat ze het niet eens zijn met het veertien artikelen tellende manifest.

Ernst-Jan Lievers uit Varsseveld is vooral blij dat er wordt gepraat over het onderwerp. Na jaren huwelijk kwam hij erachter dat hij homoseksueel is. Daarna gingen hij en zijn omgeving door een moeilijke periode.

'In mijn omgeving was het not done om openlijk homoseksueel te zijn. Ik was lid van een christelijke gemeenschap, had een vrouw en drie kinderen en het gevoel dat er gewoon geen ruimte was omdat het zondig zou zijn.'

Depressief van de onmacht

'Niet zozeer door de geloofsgemeenschap, het was er vanuit het verleden ingestampt. Ik ervoer ook niet de ruimte om erover te spreken. Nadat ik uit de kast kwam, ben ik gescheiden. Ik heb me daarna echt eenzaam gevoeld omdat ik er niet met iemand over kon praten.'

'De periode na de scheiding was een duistere voor mij. Ik heb zo vaak gebeden of ik verlost mocht worden van de gevoelens. Of ik 'genezen' mocht worden. Niet dat ik het zie als een ziekte, maar ik werd gewoon depressief van de onmacht die ik ervoer.'

'Op een gegeven moment kon ik niet langer omgaan met de gevoelens die ik had. Ik viel overduidelijk op mannen maar had dus een gezin. We besloten naar een seksuoloog te gaan. Zij stelde mij de vraag: waar raak je seksueel opgewonden van? Ik kwam telkens tot dezelfde conclusie: ik val op mannen.'

'Vreselijk als partijen elkaar wegzetten'

Hij ziet als voordeel van de verklaring dat het debat op gang komt. 'Er wordt in ieder geval gesproken over het onderwerp, dat is al heel wat. In deze discussie heb je voor- en tegenstanders die lijnrecht tegenover elkaar staan. Mijn verlangen is om met elkaar in gesprek te gaan.'

'Ik vind het vreselijk als beide partijen elkaar wegzetten. Ik snap dat sommige partijen er iets van vinden, maar ik ben de persoon met die gevoelens en kan niets met voor of tegen. Help mij liever ermee om te gaan door concrete antwoorden te geven.'

'Ook de maatschappij vindt het lastig'

Ook buiten de kerk vindt lang niet iedereen het makkelijk om goed om te gaan met homoseksualiteit, merkt Lievers. 'Het is het onbekende denk ik.'

Veel mensen blijken het moeilijk te vinden om het onderwerp bespreekbaar te maken. 'Bespreekbaar maken is iets anders dan glashard neerzetten, dat ging mis in mijn eigen kerk. Met de beste bedoelingen werd het heel hard neergezet. Daardoor kwam er groot verzet binnen de gemeenschap die worstelde met het onderwerp, waarop het ontspoorde.'

'Partijen die niet die gevoelens hadden gingen met elkaar in discussie vanuit principes. Maar het gaat niet alleen om principes maar vooral over: wat kan een christelijke homoseksuele man binnen een gemeenschap? Wat dat betreft ben ik blij met de verklaring, ik denk dat het mogelijkheden geeft om met elkaar in gesprek te gaan.'

