Blog dag 3: Berezutski-broers niet van veld te slaan bij Vitesse

ALCANTARILHA - Vitesse is van 3 tot en met 12 januari op trainingskamp in Portugal. De Arnhemse ploeg wil de basis leggen voor een stabielere tweede seizoenshelft. Wij volgen de verrichtingen van Vitesse de komende 10 dagen op de voet in het zuiden van Europa. Vandaag dag 3.

Dag 3 alweer in Portugal. We beginnen de ochtend deze keer net even wat anders. We stappen de medische kamer binnen die onder leiding staat van fysiotherapeut Jos Kortekaas. Daar ligt Tim Matavz op de tafel. Een tafel die zo hard kraakt, dat je je afvraagt of het geluid niet uit de behandelde enkel van de geblesseerde spits komt. Maar Matavz zelf lijkt zich niet zozeer te veroeren. Hij ligt op de bank, laat zich behandelen, zet een paar stappen en kruipt weer terug op de massagetafel. 'Ik heb geen idee hoelang mijn revalidatie nog duurt, maar ik wil zo snel mogelijk terug op het veld zijn.'



Foto: Proshots

Tijdens de behandeling komen er ineens twee vrouwen de kamer ingelopen. 'Kijk Tim, speciaal voor jou', word nog vanuit het Arnhemse kamp geroepen. Misschien dat het zijn revalidatieproces bevorderd...

De sfeer zit er goed in deze morgen. Want op het veld is materiaalman Marco Rou begonnen met het vertellen van een mop. Iedereen hangt aan zijn lippen, maar dan vertelt hij de clou net verkeerd. Maar Marco is niet alleen een goede materiaalman zo blijkt, bij het vertellen van de clou in de tweede poging lacht iedereen alsnog.

Berezutski-broers op het veld

De training begint. Een van de Berezutski-broers mag meedoen met het afsluitende partijspel. Wie het van de twee is, geen idee. Ik heb me laten vertellen dat de ene broer zijn neus net iets vaker heeft gebroken dan de ander. Maar ja, dan moet je nog weten welke broer, welke naam heeft. Maar het maakt qua kwaliteit op het veld niet echt uit. Het is maanden geleden dat de broers hun laatste wedstrijden speelden, maar dat zie je er amper aan terug. Fanatiek zijn ze en coachend nadrukkelijk aanwezig. Een van de broers wisselt 's-middags zijn blauwe Vitesse-trainingspak om voor het tenue dat de spelers dragen.

Maikel van der Werff is namelijk uitgevallen met een licht pijntje, de Rus staat daardoor in het centrum tijdens de partijspellen in de middag. Van der Werff deed de middagtraining voor het grootste gedeelte niet mee, maar hij lijkt wel fit om morgen mee te kunnen doen in de oefenwedstrijd tegen het Duitse VFL Wolfsburg.

Hofs en Van Hintum vs. Yarovinskiy en Sturing

Maar niet alleen op het trainingsveld zijn ze fanatiek. Tussen de twee trainingen in speelt de staf 's-middags een wedstrijdje van twee keer 15 minuten. Een van de Berezutski-broers haakt weer aan en jaagt de boel op. De pers mag ook meespelen, ik zit bij Hofs en Van Hintum in het team. We spelen onder meer tegen assistent-trainers Oleg Yarovinskiy en Edward Sturing. Vooral die laatstgenoemde is bloedfanatiek, dat zelfde geldt overigens voor Nicky Hofs. Die kon het na afloop niet verkroppen dat we met 6-4 onderuit gingen. Hij lag verslagen op het veld en kon 's-middags nog langs de fysio met zijn enkel. Een tackle van Sturing had hij niet overleefd.

Technisch directeur Marc van Hintum besloot alle primeurs aan andere media te geven, nadat ik met hem als verliezer van het veld kon stappen.

Tot slot. Er wordt verder hard gewerkt door Vitesse en het is lekker weer. Niemand hoeft zich zorgen te maken dat er niet genoeg gedronken wordt bij Vitesse hoor...