Trainingskamp De Graafschap: Catalonië moet nieuwe energie geven Het verblijf van De Graafschap de komende week

NAVATA - Terwijl NEC al bijna terug is in Nijmegen, reist De Graafschap pas zondagochtend af voor een trainingskamp van zes dagen. In de provincie Gerona moet de selectie geloof kweken in lijfsbehoud in de eredivisie.

Omroep Gelderland reist zondagochtend met het team mee vanuit Rotterdam. Verslaggever Richard van der Made zal via verschillende platforms dagelijks verslag doen van het winterkamp waar de basis gelegd moet worden voor een veel betere tweede seizoenshelft. De Graafschap won pas drie wedstrijden en heeft halverwege het seizoen drie punten minder dan de concurrenten NAC, PEC Zwolle en FC Groningen en vier minder dan Excelsior. FC Emmen heeft inmiddels een marge van vijf puntjes met de Superboeren. Om nieuwe energie op te doen en saamhorigheid te kweken, verblijft de hekkensluiter in de eredivisie tot vrijdagmiddag in de regio Catalonië in het Torremirona Relais Golf & Spa in Navata. In het luxueuze, vrij klein opgezette hotel, ontbreekt het de spelers aan weinig. Op het complex liggen uitstekende velden waar dagelijks getraind zal worden. Donderdag wordt er, ook weer op het terrein, een oefenduel gespeeld tegen het bescheiden Peralada (derde niveau Spanje, red.) Rustige Costa Brava De Graafschap is één van de tien eredivisieclubs die tijdens de winterstop een week in Spanje verblijft. De meeste clubs zitten in de regio Alicante of Marbella. De Achterhoekers kozen voor het rustige noorden van de Costa Brava, op ongeveer anderhalf uur van Barcelona. Naar de kust is de afstand ongeveer 30 kilometer. Met de selectie reist zondag tot nu toe slechts één nieuwe speler mee. Dat is Azor Matusiwa, die wordt gehuurd van Ajax. De directie en trainer Henk de Jong hadden ingezet op meer, maar het blijkt voor De Graafschap lastig de juiste spelers binnen te hengelen. Doel is zo snel mogelijk twee verdedigers en een centrumspits naar Doetinchem te halen. Cyriel Dessers Prioriteit is op dit moment een echte 'nummer 9'. Trainer Henk de Jong en technisch manager Peter Hofstede voerden al gesprekken met onder meer Michael de Leeuw en Kaj Sierhuis, maar die spitsen kozen voor respectievelijk FC Emmen en FC Groningen. Ook Cyriel Dessers staat al een tijdje bovenaan de wensenlijst, maar de Belg die op een zijspoor zit bij FC Utrecht, heeft nog geen beslissing genomen. Voor de voormalig speler van NAC bestaat veel belangstelling. Dessers heeft nog een contract tot 2020 en zal eventueel gehuurd worden. 💬 WhatsApp ons!

