Droomweek voor Richonell Margaret bij Vitesse

ALCANTARILHA - 'Dit is met recht een droomweek', zo spreekt Richonell Margaret in zijn eerste interview ooit. De 18-jarige aanvaller van Vitesse-19 mocht met het eerste mee op trainingskamp en heeft ook nog eens een 3-jarig contract ondertekend vandaag.

'Ik ben er super blij mee. Ik zit hier pas een half jaar, want ik kwam van Ajax. Het is heel snel gegaan, vind ik. Ik had dit echt niet verwacht, maar ik heb het wel zelf afgedwongen. Ik heb mijn best gedaan.'

En met dat contract kan Margaret dus wel spreken van een droomweek. 'Ja, want het is sowieso een droomweek als je met deze jongens mag meetrainen in Portugal. Ik kan hier veel leren qua balsnelheid, meer denken en echt om je heen kijken. Ook wil ik graag beter leren koppen, dat is niet mijn sterkste kant. Ik moet denk ik met Bryan Linssen aan de slag.'

Op dit moment speelt Margaret nog in Vitesse-19. 'De volgende stap is dus mijn debuut maken bij Jong Vitesse en daarna moet ik zo snel mogelijk naar het eerste.'