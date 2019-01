Azor Matusiwa wil met fysieke strijd en 'extra voetbal' De Graafschap in eredivisie houden

DOETINCHEM - De Graafschap hoopt nog voor zaterdagochtend een nieuwe speler binnen te halen die dan kan meereizen naar Barcelona voor het trainingskamp. Ondertussen heeft Ajacied Azor Matusiwa zijn eerste training bij de Superboeren in de benen.

Op het drassige complex van SVDW in Doetinchem werkte de selectie van trainer Henk de Jong de eerste oefensessie van 2018 af. Dat gebeurde onder kille omstandigheden. Morgenavond verwacht De Graafschap al een training af te werken op een dan zonovergoten complex in het Spaanse Navata waar de Superboeren zes dagen zullen verblijven.

Voor- en achterin

Tussen dat gezelschap bevindt zich ook Azor Matusiwa die voor een half jaar wordt gehuurd van Ajax. De verwachting is dat er spoedig meer nieuwe spelers volgen. De Graafschap heeft het geld, dankzij gulle sponsoren, al weken klaar liggen maar wil gericht te werk gaan. Doel is om de selectie achterin en vooral voorin met een centrumspits nog te versterken.

Matusiwa is middenvelder en talentvol. Hij zat dit seizoen echter ook ruim vier maanden in de lappenmand bij Jong Ajax. 'Maar ik sta er weer hoor', lacht de 20-jarige Utrechter. 'Ik heb inmiddels weer 90 minuten in de benen tegen Almere en alles voelt weer beter. '

Een liesblessure bleef sluimeren en bleek bijna chronische vormen aan te nemen. 'Het is irritant, maar je moet het op een gegeven moment ook accepteren. Erg vervelend want ik heb bijna vijf maanden buitenspel gestaan.'

Leidende rol

De Graafschap ziet in de dynamische middenvelder een speler met power en voetbalintelligentie. 'Ik ben een fysieke voetballer, maar de trainer wil ook dat ik extra voetbal breng. Leidend zou kunnen zijn. Ik denk wel dat ik hier pas en hoop het komende half jaar deze club te kunnen helpen. Daarna ga ik terug naar Ajax en wil ik zien hoe mijn kansen dan liggen.'

Degradatievoetbal

Vorig seizoen maakte Matusiwa al even zijn opwachting in het eerste van Ajax. In Amsterdam weet hij dat de druk altijd hoog ligt. Maar ook dat het elftal vooral op de helft van de tegenstander speelt en dominant moet zijn. Bij De Graafschap komt de speler van Angolese roots terecht in de wereld van degradatievoetbal. Van bikkelen en overleven. 'Het is voor mij nieuw. Ik heb dat soort voetbal nooit gespeeld.'

Belang van Ajax

'Bij Ajax speel je om de prijzen. Dit is misschien nog wel spannender', glimlacht Matusiwa als hij denkt aan een spannend avontuur dat hem in de Achterhoek te wachten staat. 'Ik moet minuten opdoen. Voor mijn ontwikkeling is dit een goede stap. Bij Jong Ajax geldt vooral het belang van Ajax. En ik wil nu spelen. Ik weet ook wel dat er hier meer verliespartijen zullen komen dan ik gewend ben, maar ik zal altijd 100 procent geven.'

Aanvallende rol

De Graafschap zal de eerste nieuwe speler van het kalenderjaar waarschijnlijk als controleur gebruiken. 'Dat moet waarschijnlijk ook eerst de basis zijn. Dan heb ik het spel voor me en kan ik beter in mijn spel komen hoop ik. Maar ik kan ook aanvallender spelen op het middenveld. Dat zou zeker ook een optie kunnen zijn', verklapt Matusiwa na zijn eerste training.