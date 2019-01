Khouribech strijdt voor contract bij Vitesse

ALCANTARILHA - Iyas Alilou Khouribech is deze week een vreemde eend in de bijt bij Vitesse. De 18-jarige Spanjaard zat zonder club en wil nu een contract afdwingen bij de Arnhemse ploeg, maar dat komt niet aanwaaien.

'Ik merk dat Vitesse een goed team is. Het niveau van de training ligt erg hoog.' Khouribech weet dat hij deze week moet aanpoten, want hij komt van União de Leiria, een ploeg in de Portugese derde divisie. Hij speelde wel in het onder de 19-team tegen topclubs zoals Benfica.

Vitesse hoopt op een Nakamba of Rashica-effect, want Khouribech is gratis en komt uit het netwerk van trainer Leonid Slutskiy. Khouribech zegt zelf dat hij een snelle back is die goed kan verdedigen en aanvallend is ingesteld.

'Hopen op contract'

'Ik hoop dat ik een contract kan afdingen, maar het is hard werken. Ik hoop de komende oefenwedstrijden te spelen, maar ik heb ook tijd nodig om te wennen hier. Bij Vitesse is het veel meer techniek en tactiek dan in Portugal', zo vertelt Khouribech zijn verhaal aan Darfalou, die als vertaler optreedt.