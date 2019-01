Bluescafé in Apeldoorn na 25 jaar een begrip

APELDOORN - Het Bluescafé aan de Nieuwstraat in Apeldoorn bestaat 25 jaar en in die tijd is het uitgegroeid tot een begrip. Er stonden de afgelopen jaren grote namen op het podium. Van Jan Akkerman tot The Animals, ze kwamen allemaal voorbij. 'Je hoeft voor de blues Apeldoorn niet uit', aldus huisfotograaf Peter Vroon.

Jan Kerseboom begon het Bluescafé 25 jaar terug. 'Ik had in het gevangeniswezen gewerkt en bij de kinderbescherming,' legt Kerseboom uit. 'Dat vond ik hartverscheurend. Ik kon dat moeilijk loslaten. Dus ik dacht: ik ga iets heel anders doen. Ik begin een café.'

Waarom dan de blues? 'Ach, zegt de eigenaar, 'als het maar geen klassiek was. Mijn broertje speelde vroeger viool en dat repeteren klonk verschrikkelijk. Nu vind ik het mooi hoor.'

In de kwarteeuw die het café erop heeft zitten kwamen zeker niet de minste artiesten langs om een potje blues te spelen. 'Je hoeft echt niet naar een festival, lacht Peter Vroon. 'Ze komen allemaal hier. Zeker als ze net beginnen, spelen ze in Apeldoorn.' Hij legde ze allemaal vast. 'Het zijn wel lastige omstandigheden om te fotograferen, maar dat hoort bij de blues.'

Vrijwilligers

Jan Kerseboom runt het café samen met vrijwilligers. Dat is geen manier om geld te besparen, want Jan is blij als hij de rekeningen kan betalen. Het is een manier om mensen aan het café te binden. 'Er zit iemand tussen die heeft een nagelstudio en een ander werkt als schoonmaker. Zij hebben een passie voor de muziek en komen hier graag achter de bar staan.'

Jublileumweekend

Dit weekend komen onder anderen The Juke Joints en de Too Mutz Blues Band optreden. Die laatste is bijzonder voor Jan, want het is het laatste optreden van de band ooit. 'Dat ze dat hier komen doen, ja, dat doet me wat', zegt Jan.