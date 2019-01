Blog NEC in Spanje dag 4: Ferdy Druijf en Eric Meijers

Het enthousiasme is groot bij NEC over de nieuwe aanwinst Ferdy Druijf. Heel veel clubs hadden interesse in de spits van Jong AZ, maar NEC heeft ze af weten te troeven. Hij is gisteravond al in het hotel aangekomen. De aanvaller is vanochtend al op de gevoelige plaat vastgelegd.

Hij traint al meteen mee op de zaterdagochtend, hier loopt de nieuwe spits tussen Rens van Eijden en Randy Wolters. foto: Broer van den Boom

Performance manager Michael Lindeman vervult weer een hoofdrol. foto: Broer van den Boom

Het is voor iedereen even wennen, maar hij voegt in ieder geval nieuwe inzichten op fysiek gebied toe aan NEC.

En dit soort equipment wordt als volgt gebruikt. foto: Broer van den Boom

En deze variant wordt getest door Brahim Darri. Een nieuwe positie als hangende vleugelspits. foto: Broer van den Boom

De trainingen van NEC zijn vandaag besloten en dus een mooie gelegenheid om een eindje verderop te gaan kijken, want vlakbij Malaga zit VVSB, de club van trainer Eric Meijers. De Nijmegenaar heeft de lastige taak om de hekkensluiter in de tweede divisie erin te houden.

Meijers voelt zich al helemaal thuis bij de club uit Noordwijkerhout in de Bollenstreek. "Je zit echt in een voetbalbolwerk. Er wordt 24 uur per dag over voetbal gesproken en er zitten zes tot tien topclubs in een straal van twintig kilometer. Het lijkt een beetje op de situatie toen met Achilles, maar nu is de achterstand minder groot."

Meijers volgt NEC ook op de voet. "Laat ze het tegendeel maar bewijzen. Ik hoop dat ze de nacompetitie kunnen halen. VVSB erin blijven en NEC promoveren, daar zet ik zo mijn handtekening onder."

Meijers wint met zijn club overigens met 5-1 van Westlandia, de tegenstander waar NEC ook met 5-1 van won vrijdag. Enig verschil: deze wedstrijd duurde slechts 45 minuten. De trainer treft aan het veld ook nog een oude bekende. Wilfred Schoonderbeek, met wie hij jarenlang samenwerkte bij Achilles, is hier namens trainingskampen.nl. "We hebben hier nu al twaalf clubs zitten en volgende week komen er nog heel veel bij. Ik zit hier van begin dit jaar tot de 21e om het allemaal te coördineren. Daarnaast zit ik ook nog bij DIO'30 uit Druten."