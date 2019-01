Kvida verwacht alsnog promotie met NEC

ESTEPONA - Ondanks de zwakke eerste seizoenshelft, gelooft verdediger Josef Kvida nog in de kansen van NEC dit seizoen.

"Het begin was nog wel OK, maar toen kwam die periode met mindere wedstrijden. De tweede helft van het seizoen moeten we volle bak en alle wedstrijden winnen. Wij gaan sowieso de play-offs halen en ze dan winnen en promoveren", klinkt het stellig.

Kvida is tevreden over de omstandigheden in Zuid-Spanje. "Ik geniet wel. Het is leuk, maar ook zwaar. Deze week is voor ons wel belangrijk. Volgende week zondag alweer competitie. Tot nu toe is het goed. De sfeer is heel goed, dat is geen probleem. Ik wil het liefst centraal in de verdediging spelen, maar daar is het druk. De trainer maakt de keuze, ik ben klaar voor alles. Ik moet focussen op mijn eigen spel, dan komt alles goed."