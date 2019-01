Nijmeegse advocaat doet aangifte na brandstichting

NIJMEGEN - De Nijmeegse aangifte advocaat Stef Goedvriend was op Oudejaarsdag naar eigen zeggen doelwit van een wraakactie. Zijn auto ging daarbij in vlammen op. De advocaat beschikt over beelden waarop inderdaad duidelijk sprake is van brandstichting.

De auto van Goedvriend brandde in de nacht voor oud en nieuw helemaal uit toen deze geparkeerd stond in de wijk Weezenhof, meldt de Gelderlander. Op de beelden is te zien hoe een andere auto rond 03.00 uur komt aanrijden en stopt in de buurt van de geparkeerde auto. De bestuurder loopt vervolgens doelgericht naar de auto van Goedvriend en overgiet deze met benzine. Het aansteken duurt vervolgens even, maar uiteindelijk vliegt het voertuig in brand. De brandstichter gaat er als een haas vandoor.

'Denk te weten wie dader is'

De schrik zit de Nijmeegse advocaat nog goed in de benen. 'Ik denk te weten wie de dader is, maar kan helaas pas dinsdag aangifte doen bij de politie. Eerder was niet mogelijk', zegt Goedvriend, die daarover flink ontstemd is. Daarom heeft hij ook de Nederlandse Orde van Advocaten ingelicht. Die heeft de zaak aangekaart bij de hoofdofficier van justitie.

Over de achtergrond wil de advocaat verder niet al te veel kwijt. 'Maar ik heb dus wel een beeld van de dader en met welke zaak dit te maken heeft', aldus de advocaat.