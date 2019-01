Penning voor organisatie Jan Hilgers Memorial Airshow in Ede

EDE - Burgemeester René Verhulst heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ede de eerste Jan Hilgerspenning uitgereikt aan het kernbestuur van de Stichting Jan Hilgers Memorial Airshow.

Martin Schoonderbeek, Willem Assenbroek, Tjepke Gratama en Gert van de Haar kregen deze onderscheiding voor het organiseren van twee grote Airshows in Ede.

De Jan Hilgerspenning is een nieuwe gemeentelijke onderscheiding. De penning staat voor je dromen najagen en nooit opgeven. De ontvanger van de penning draagt een waardevolle bijdrage aan de Edese samenleving. Het is een aanmoediging om een ‘hoogvlieger’ te worden. En een beloning voor doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid. De burgemeester van Ede kent de penning toe.

Airshows

Het kernbestuur organiseerde in 2010 een grote Airshow op de Ginkelse Heide, de Jan Hilgers Memorial Airshow. In dat jaar was het 100 jaar geleden dat Jan Hilgers als eerste Nederlander vloog. Dat gebeurde boven de Doesburger Heide. Met deze grote Airshow zette het kernbestuur Jan Hilgers en daarmee Ede in de belangstelling.

Een aantal jaren later, in 2015, organiseerden ze opnieuw een grote show, Wings of Freedom, in het kader van 70 jaar vrijheid. Duizenden mensen stonden op en rond het vliegkamp en genoten van deze spectaculaire show Wings of Freedom.

Er zijn plannen om in augustus opnieuw een Wings of Freedom te organiseren in Ede, rond het thema 75 jaar Slag om Arnhem.