Predikanten verdeeld over verklaring over homoseksualiteit

Honderden predikanten uit onder meer Gelderland hebben al wel hun handtekening gezet onder de zogeheten Nashvilleverklaring. Een van hen is dominee Van Reenen van de Hersteld Hervormde Gemeente in Oldebroek, die ook aan de vertaling heeft gewerkt.

'Het homohuwelijk is uiteindelijk het kapotmaken van de orde die God heeft gemaakt,' zegt Van Reenen. Hij erkent wel het bestaan van homoseksuele gevoelens. 'Er zijn velen met allerlei worstelingen. Wat dat betreft hoop ik dat de christelijke gemeente een plek is waar je je hart kunt luchten.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Emeritus PKN-voorganger Bart Bomer uit Doesburg, zelf ook homo, vindt een dergelijke verklaring niets. 'Dat kan gewoon niet door de beugel. In de eerste plaats niet op het kerkelijk erf, maar ook in de samenleving kan het zo langzamerhand niet meer.'

Bomer is niet te spreken over deze passage:

WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft ingesteld als een homoseksuele, polygame of poly-amoreuze relatie.

'Ik begin dan al inwendig te steigeren omdat het bijna de suggestie wekt dat een homoseksuele relatie ook polygaam is. Het gaat in het huwelijk om liefde en trouw.'

'Uiteindelijk zijn we allemaal zondaren'

Van Reenen wijst nog op de algemene boodschap van de verklaring. 'In dit manifest staan heel wat dingen die echt over de kern gaan. De kern is wat mij betreft dat God degene is die Heer is over het leven. Het tweede is dat alle mensen gezondigd hebben. Er is geen verschil tussen homoseksuelen en heteroseksuelen, uiteindelijk zijn we allemaal zondaren.'

Zaterdag wordt de verklaring verder verspreid in reformatorische kring, de meest conservatieve christenen in Nederland.

Zie ook: De complete verklaring