Blog dag 2: Slutskiy op dreef bij eerste trainingen in Portugal

ALCANTARILHA - Vitesse is van 3 tot en met 12 januari op trainingskamp in Portugal. De Arnhemse ploeg wil de basis leggen voor een stabielere tweede seizoenshelft. Wij volgen de verrichtingen van Vitesse de komende 10 dagen op de voet in het zuiden van Europa. Vandaag dag 2.

Vitesse-trainer Leonid Slutskiy lijkt het meest te gedijen bij het prachtige weer in Zuid-Portugal. Hoewel de trainer vorige week nog op de ski's stond ('Ik ben geen Alberto Tomba, ik ging heel langzaam naar beneden'), is hij vandaag wel op dreef.

Tekst gaat verder na de video:

'Niet te geloven dat ze jou oproepen voor Oranje'

'Chelsea-spelers zijn normaal heel technisch, maar jij niet Clarke-Salter'. Maar Slutskiy liet het daar niet alleen bij. Ook aanvaller Bryan Linssen moest het ontgelden: 'geef geen hoge ballen op Linssen (gezien zijn geringe lengte)' en Beerens kreeg ook op zijn kop. 'Het is niet te geloven dat ze jou ooit hebben opgeroepen voor het Nederlands elftal'.

Tent van Tim

Dat laatste klopt misschien ook wel, want Beerens heeft bij Vitesse dat niveau van toen nooit kunnen aantikken. Om hem wel weer topfit te maken voor de tweede seizoenshelft, is fysiek-trainer Tim Arends al vroeg in de ochtend begonnen met een stevige warming-up met de selectie. Dat gebeurt in een grote witte tent, die al snel wordt omgedoopt tot de 'Tent van Tim'.

En in die tent ligt dan ook de nieuwe testspeler van Vitesse. Een 18-jarige Spanjaard. Iyas Alilou Khouribech. Hij hoopt bij Vitesse een contract te kunnen verdienen, hij is op dit moment transfervrij. Een interview met hem leest u later op onze website. Dat interview is trouwens mede mogelijk gemaakt door aanvaller Darfalou, die als vertaler optrad. Een bizarre ontwikkeling, want een paar maanden geleden kon de aanvaller zelf nog geen woord Engels spreken, dat gaat nu als een speer.

De andere Tim

De andere Tim was overigens ook aanwezig. Niet in de tent, wel op het veld. Samen met fysiotherapeut Jos Kortekaas werkt Tim Matavz aan zijn herstel na een beenbreuk. En dat lijkt goed te gaan. De supporters hoeven wat hem betreft niet te hopen dat hij meteen na de winterstop aan de aftrap staat, maar dat de spits nu aan het werk is, is geen slecht teken.

Mobiele Marc

Voor technisch directeur Marc van Hintum zijn het drukke weken, zo rond de transferperiode. Daarom was het even balen dat zijn telefoon niet bereikbaar was vanmorgen. Iets later op de dag kwam hij met het verlossende nieuws: 'Ik ben weer bereikbaar'. Maar dat betekende ook dat dit het beeld was de hele dag.

Nadat van Hintum zijn telefoon weer had neergelegd en 's-middags ook de tweede training ten einde was, was het tijd om de fiets weer te pakken richting het hotel. Ja, ook voor trainer Leonid Slutskiy. Die lachend vertelde dat hij bezig was met wat goede voornemens rondom de kilo's.