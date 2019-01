Eusebiuskerk start crowdfunding voor uniek harnas Karel van Gelre

ARNHEM - Het hangt al bijna 500 jaar hoog aan een pilaar in de Arnhemse Eusebiuskerk en is één van de meest bijzondere voorwerpen van Gelderland. Het originele harnas van hertog Karel van Gelre (1467 - 1538) is uniek in zijn soort, en nu er is geld nodig voor een restauratie.

Het is het oudste harnas dat ooit in Nederland is gemaakt en waarvan zowel de maker als de eigenaar bekend zijn. Het historische object verkeert in slechte staat. De kosten van een restauratiebeurt zijn ongeveer 20.000 euro. De stichting Eusebius Arnhem hoopt het bedrag met een crowdfunding snel bijeen te brengen.

De restauratie van het harnas maakt deel uit van een grotere herinrichting van de Eusebiuskerk. Het monumentale gebouw moet in 2020 een overzicht bieden van de Gelderse geschiedenis. Het praalgraf en het harnas van Karel van Gelre spelen daarin een centrale rol. De Gelderse hertog leefde van 1467 tot 1538 en was de laatste vorst van het zelfstandige hertogdom Gelre.

Hertog Karel streed zijn hele leven om Gelderland onafhankelijk te houden van de rest van Nederland. De inwoners van Arnhem waren hun vorst zo dankbaar dat zij na zijn dood een praalgraf voor hem oprichtten in de Eusebiuskerk. Voor zijn originele harnas maakten zij een knielende figuur van de hertog in een baldakijn. Bij Arnhemmers staat dit beter bekend als 'de man in het kastje'. Onlangs werd Karel van Gelre verkozen tot de Grootste Gelderlander aller Tijden in een verkiezing van de provincie Gelderland.

Enorme laag stof

Zowel het praalgraf van de hertog als zijn harnas overleefden op miraculeuze wijze de Tweede Wereldoorlog. Alleen het originele zwaard van Karel raakte zoek. In 1962 is het harnas voor het laatste gerestaureerd en sindsdien hangt het onaangeroerd in een nieuw baldakijn op vijf meter boven de grond in de kerk.

Volgens conservator Jeroen Punt van het Nationaal Militair Museum is het resultaat goed te zien: 'Tekenend hiervoor zijn de enorm dikke stoflaag, de corrosievorming, maar ook het inmiddels wederom ontbreken van het zwaard. De roestplekken variëren in grootte van één tot vijf millimeter, maar op zullen zich op termijn tot grotere plekken ontwikkelen.'

Metropolitain Museum New York

Jeroen Punt benadrukt dat het harnas van de Gelderse hertog Karel een absoluut topstuk is. 'Binnen het Nederlands erfgoed vormt het harnas van de hertog van Gelre een zeer bijzonder object. Het is uniek in zijn soort, en niet alleen in nationaal opzicht. Ook op internationaal niveau hebben we met een topstuk te maken.'

De internationale waarde van het harnas wordt onderstreept door een aanvraag van het prestigieuze Metropolitan Museum of Art in New York om het harnas te mogen lenen. Het Amerikaanse museum heeft in het najaar een tentoonstelling over keizer Maximiliaan van Oostenrijk, één van de grote vijanden van hertog Karel van Gelre. Het is onduidelijk of het harnas dan al voldoende is opgeknapt om de grote reis te goed te doorstaan.

Gelredag

Aanstaande zaterdag geven de Ridders van Gelre samen met gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland het startschot voor de crowdfunding om de restauratie van het harnas mogelijk te maken. Omroep Gelderland zendt vanavond een compilatie uit van de televisieserie die de Ridders van Gelre maakten over de opkomst, de glorie en de ondergang van het hertogdom Gelre. Hertog Karel speelt daarin een hoofdrol.

Zaterdag organiseren de Ridders de eerste Gelredag van 2019 in de Arnhemse Eusebiuskerk. Voor bezoekers is de toegang tot de kerkzaal tussen 10.00 uur en 12.00 uur gratis. De opbrengst komt ten goede aan de crowdfunding.