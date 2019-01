Succesvol jaar voor theaters in Arnhem en Nijmegen

ARNHEM - 2018 was een succesvol jaar voor de theaters in Arnhem en Nijmegen. Zo trok poppodium Luxor Live in Arnhem voor het eerst in het 10-jarig bestaan meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Focus Filmtheater Arnhem trok in totaal bijna 111.000 filmliefhebbers, ruim 40.000 meer dan het jaar ervoor.

Ook Stadsschouwburg en Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen trokken weer meer bezoekers: ruim 112.000 gasten bezochten het afgelopen jaar de professionele programmering. Dat zijn er 2000 meer dan een jaar ervoor. Daarnaast bezochten tienduizenden bezoekers de gastprogramma's in de podia aan het Keizer Karelplein in Nijmegen. Onder anderen John Cleese, Julian Clerc, Frank Boeijen, maar ook Freek Vonk stonden op de Nijmeegse podia.

Luxor: 'magische grens'

'We zijn enorm trots op het passeren van de magische grens van 100.000 bezoekers', zegt Luxor Live-marketeer Pim Kapitz. 'Zeker in vergelijking met de 62.000 mensen die onze shows in 2015 bezochten.' In 2016 waren dat er ruim 75.000 en een jaar later ruim 83.000.

In totaal waren er afgelopen jaar 339 producties, waarvan er precies 100 uitverkocht waren. Twaalf producties werden gehouden in de zalen van Musis Arnhem, waaronder shows van UB40, de Amerikaanse rapper The Game en George Clinten & Parliament Funkadelic.

Op 8 en 9 september vierde Luxor Live haar 10-jarig bestaan met een 26 uur durend verjaardagsfestival: 10 jaar Luxor Love, 26 uur feest voor 026. Het festival, dat in totaal door meer dan 1000 mensen en 60 honden werd bezocht, keert in 2019 terug onder de noemer '11 jaar Luxor Love'.

Focus: verdere stijging

Focus verwacht dat het aantal bezoekers in 2019 verder zal stijgen, omdat het filmtheater dan pas een volledig jaar in het nieuwe pand beleeft. Daarin zijn vijf filmzalen en een openluchtzaal, tegenover drie zalen in het 'oude' Focus.

De best bezochte film in 2018 was Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (winnaar van twee Oscars en vier Golden Globes) met rond de 4500 bezoekers, voor Den Skyldige (the Guilty) en A Star is Born.