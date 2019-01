Gerben Lieverdink uit Hengelo rijdt de Dakar, vrouw en kind kijken thuis toe

HENGELO - Gerben Lieverdink uit Hengelo was het afgelopen jaar al weinig thuis, maar nu is hij helemaal ver weg. In Peru doet de eigenaar van een grote Doetinchemse parketfabriek voor het eerst mee aan de Dakarrally. Zijn vrouw en zoontje van twee jaar kijken thuis toe hoe hij het er de eerste week van de monsterrally vanaf brengt.

Gerben en zijn vrouw Herni hebben het er in de aanloop naar de loodzware rally uitgebreid over gehad. Deelnemen aan de Dakarrally betekent namelijk dat een coureur ook andere rally's moet rijden, een uitgebreide medische keuring moet ondergaan, genoeg geld op de bank hebben en uiteraard uitermate fit moet zijn. En zo kwam het dat Gerben Lieverdink nauwelijks thuis was het afgelopen jaar. Alles moest aan de kant voor zijn droom, zegt Herni.

Slopende etappes

De rally gaat in Lima van start en komt daar na tien slopende etappes ook weer aan. Die finish wil Herni met eigen ogen zien, tenminste als haar man die haalt. Hij rijdt weliswaar voor een goed voorbereid team uit Noord-Brabant, maar is tijdens de etappes (stages in Dakar-taal) nagenoeg helemaal op zichzelf aangewezen. 'We hebben afgesproken dat Gerben geen onnodige risico's neemt. Als hij maar op tijd binnen komt', zegt Herni.

Ook is afgesproken dat als de Hengeloër het in de eerste week van de rally goed doet, Herni en haar zoontje op het vliegtuig stappen om bij de finish aanwezig te zijn. Wat ze dan doet? 'Hem gewoon een hele grote kus en knuffel geven!'

Achterhoekse vlag

Mogelijk dat bij die finish een ode aan de Achterhoek wordt gebracht, want Gerben Lieverdink rijdt met een Achterhoekse vlag op zijn motorpak. Herni: 'Hij is trots op zijn afkomst. Gerben heeft ook een echte vlag van de Achterhoek bij zich'. Mogelijk dat hij die ontrolt als hij de finishstreep over komt.