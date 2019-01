Raadsvragen over vreugdevuur Maurik na vonkenregen Scheveningen

MAURIK - De Partij voor de Dieren in Buren heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het vreugdevuur in Maurik tijdens de jaarwisseling. De oppositiepartij denkt dat het met dit vreugdevuur uit de hand kan lopen, net als in Scheveningen is gebeurd.

De partij wil weten of er bij de gemeente een stookontheffing is aangevraagd en verleend. En zo niet, waarom er niet handhavend is opgetreden.

Oude zeilboot

Als er geen stookontheffing is verleend dan wil de Partij voor de Dieren weten welke afspraken er zijn gemaakt tussen de gemeente Buren en de bouwers van het vuur in Maurik om te zorgen dat het hier niet zo uit de hand kan lopen zoals in Scheveningen.

Ook is de partij benieuwd hoe het kan dat er in de brandstapel bouw- en sloopafval, meubilair en een oude zeilboot was verwerkt.