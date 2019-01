Vitesse-trainer Slutskiy via de ski's naar de Portugese zon: 'Maar ik ben geen Alberto Tomba'

'We waren daar met familie en vrienden skiën in de Alpen. Maar ik kan je vertellen, ik ben geen Alberto Tomba (drievoudig Olympisch kampioen op de ski's). Ik heb het wel geprobeerd, maar ik ben heel langzaam naar beneden gegaan. Na twee dagen was het voor mij ook al klaar en begon ik na te denken over de voorbereiding op de tweede seizoenshelft', zo vertelt de Rus.

Tekst gaat verder na de video:

In de komende 10 dagen moet Vitesse proberen stabiliteit te vinden. Want daar ontbrak het de laatste tijd nogal aan. Maar de coach denkt dat het goed gaat komen.

'Tactisch en mentaal beter worden'

'We zijn hier als eerste om helemaal fit te worden. Maar ook willen we tactisch veel beter worden, want er is geen tactisch plafond. Daarom gaan we twee keer per dag trainen en gaan we ook weer theoretische lessen geven. Niet alleen over voetbal, maar ook over het mentale gedeelte. Iedereen moet snappen welke verantwoordelijkheid ze hebben', aldus Slutskiy.

'Mijn voetbalidee kan ik nu duidelijker overbrengen'

En in die theoretische lessen wil de trainer zijn voetbalidee nog duidelijker maken. 'In de voorbereiding in juli heb ik mijn voetbalidee vrij oppervlakkig uit kunnen leggen, want ik wist niet precies wat iedereen kon. Nu heb ik wel heel veel informatie over de spelers en kan ik veel concreter mijn ideeën toepassen.