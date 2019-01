Grootste kerststal van Europa blijft waarschijnlijk in Orientalis

HEILIG LANDSTICHTING - De kans is groot dat de grootste kerststal van Europa ook volgend jaar in Museumpark Orientalis te zien is. De eigenaren van de kerststal wilden hun diorama van de hand doen. Ze hebben met het museum nu een principeakkoord bereikt. Volgens een woordvoerder valt komende week een definitief besluit.

Eigenaren Roel den Dulk en Fred van der Zwet bouwden de kerststal in december voor de laatste keer op. In Orientalis was het een belangrijk onderdeel van het jaarlijkse lichtjesfestijn Feest van Licht. Het bouwwerk heeft een oppervlakte van ruim 100 vierkante meter en telt meer dan 1800 figuren. Na twintig jaar opbouwen hadden de twee eigenaren er genoeg van en besloten ze de kerststal in de uitverkoop te doen.

Orientalis is daarop een crowdfundingsactie gestart om de kerststal te kunnen overnemen en op die manier te kunnen behouden voor het park. Ook zijn er bedrijven, fondsen en overheden benaderd. Het is niet duidelijk voor hoeveel geld het park de stal gaat overnemen. 'Het doel van de crowdfunding was 25.000 euro, maar over het precieze bedrag doen we nog geen uitspraken.' Het lijkt aannemelijk dat het bedrag hoger ligt aangezien de eigenaren de stal voor 45.000 euro hebben verzekerd.

In totaal bezochten meer dan 32.000 mensen het park tijdens het Feest van Licht. Als de koop definitief is, zal de stal zelfs nog tot 1 maart te bewonderen zijn. Daarna zal Orientalis bekijken op welke manier ze de stal in de toekomst zal gaan presenteren.