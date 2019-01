Collegeonderhandelingen lopen vast op windmolens

GELDERMALSEN - De onderhandelingen voor een nieuw college in West Betuwe zijn stukgelopen over de vraag of extra windmolens noodzakelijk zijn om de energieambitie van de gemeente te halen. GroenLinks en het CDA zijn uit de onderhandelingen gestapt, omdat andere partijen een duidelijke voorkeur hadden voor andere alternatieve energiebonnen.

Ed Goossens van Dorpsbelangen is de grootste partij in West Betuwe. Goossens denkt dat er al voldoende windenergie in de gemeente geproduceerd gaat worden met de veertien windmolens die er al gaan komen. Bovendien is er al een groot zonnepark bij de Avri in Geldermalsen met 34.000 panelen. Het is de ambitie van de gemeente West Betuwe om in 2030 energieneutraal te zijn.

Goossens denkt dat de gemeente met de veertien windmolens en de bestaande zonnepanelen al goed onderweg is. Daarnaast ziet hij meer in isolatie van woningen en warmtepompen. Bovendien sluit hij extra windmolens niet uit, maar het heeft niet zijn voorkeur. 'We moeten ook continu kijken naar bronnen waar ook bij de bewoners draagvlak voor is. Het moet ook allemaal betaald worden. Je moet gaan kijken welke energiebron levert nu het meeste rendement op', aldus Goossens.

Windmolens noodzakelijk

GroenLinks denkt dat je voor de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, geen enkele duurzame energievorm moet uitsluiten. 'Je kunt wel beloven dat er geen windmolens meer komen, maar wij vinden dat niet realistisch', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Andrea Zierleyn. Samen met het CDA is zij daarom uit de onderhandelingen gestapt.

SGP weer aan tafel

Dorpsbelangen, Leefbaar Lokaal Belang en ChristenUnie hebben de SGP weer mee aan tafel gevraagd. Donderdagavond was al een eerste gesprek met de SGP en vrijdagavond wordt er verder gepraat. De SGP was eerder afgevallen, omdat deze partij de zondagsrust in het collegeakkoord wilde hebben. 'Dit punt komt nu weer opnieuw op tafel', aldus Goossens.

