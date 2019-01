Bewoners recreatiepark dagen in de kou door ruzie: 'Het is heel treurig'

Op het park is al jaren onenigheid tussen de VvE en de V.O.F. van de beheerders over wie welke rekeningen moet betalen. Afgelopen week escaleerde de ruzie en werd het gas afgesloten. Daardoor zaten de circa honderd bewoners in de kou.

Inmiddels wordt er weer gas geleverd. Dat wordt betaald uit de voorschotten van de tijdelijke huurders. Hoe lang de voorraad strekt, weet beheerder Anja Aalders niet.

Voor sommige bewoners is de maat vol. 'Ik was heel erg boos en heb meteen een verkoopbord in de tuin gezet. Ik ben er nu klaar mee', zegt bewoonster Bianca Ouwens. 'Ik weet niet precies wat er speelt. Maar ik betaal netjes mijn rekeningen en verwacht daar mijn gas, water en licht voor te krijgen.'

'Geld niet juist besteed'

De aanleiding is een conflict over rekeningen. De V.O.F. zou zorg dragen voor het gas en het vuil, de VVE voor het water en de stroom. Beide partijen innen daar geld voor bij de bewoners. Toch is er nu een probleem en lopen de emoties hoog op.

'Het probleem is dat het geld dat de afgelopen tijd geïnd is voor het gas, niet wordt gebruikt waar het voor bedoeld is', vertelt penningmeester Kees van Drummel van de VVE over de problemen. 'De V.O.F. heeft nu een schuld van 35.000 euro, terwijl er genoeg geld voor het gas betaald was. Dat is heel treurig.'

Het is niet de eerste keer dat het conflict escaleert. In december moest de rechter eraan te pas komen om de gemoederen te bedaren. Ondanks de inzet van onafhankelijke instanties en advocaten is het probleem nog steeds niet opgelost. Van Drummel verwacht daarom een nieuwe gang naar de rechter.