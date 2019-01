Damherten spotten met een bakje koffie

LOENEN - Op heel veel plekken in ons land kun je damherten zien. Achter het hek, dat wel. De dieren worden vaak gehouden in hertenparkjes en op kinderboerderijen. Op de Veluwe kun je het damhert ook in het wild tegen het lijf lopen. En dat is een bijzondere ervaring...

De eerste zondag van het nieuwe jaar is BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink op pad met boswachter Sabine Wolters van Geldersch Landschap en Kasteelen. Met koffie, thee en een verrekijker wachten ze op een koud en nat bankje in natuurgebied Loenermark op wat komen gaat...



Uitzicht vanaf het bankje.

Op wacht

'Dit is de beste manier om wild te spotten', vertelt Sabine. 'Het is belangrijk dat de kleuren van de kleding die je draagt niet te opvallend zijn. Door rustig af te wachten, maak je nauwelijks geluid. Het wild heeft dan minder snel in de gaten dat je er bent.' Ook is het zinvol om even te kijken waar de wind vandaan komt, want zwijnen, reeën en herten ruiken ons van een grote afstand. De beste kans om wild te spotten, heb je rond de ochtend- en avondschemering.

Damhert of edelhert

Een damhert wordt van de grond tot de rug ruim een meter groot. Hij is kleiner dan een edelhert, maar groter dan een ree. Waar de vacht van edelherten roodbruin is, varieert die bij damherten. Op de Veluwe leven volgens Vereniging het Edelhert bijna uitsluitend zwarte damherten. In parken zie je meestal dieren met een rode vacht en witte stippen.



Damherten in hertenkampen hebben meestal een rode vacht met witte stippen.

Het geduld van Sabine en Laurens wordt niet beloond. Maar als ze onderweg zijn naar een andere plek duikt volkomen onverwacht toch een groep damherten op. Ook voor boswachter Sabine is dit een bijzondere ervaring..

Urine in een kuil om vrouwtjes te lokken

In de tweede helft van oktober begint de bronsttijd bij de damherten. Een volwassen mannetjeshert maakt een ondiepe kuil die hij besprenkelt met urine. Daar wacht hij al burlend op de hindes. In juni worden de jongen geboren.

Schaapskudde op de Loenermark

Iedere dag trekt de herder met zijn schaapskudde en honden de heide van de Loenermark op. De dieren begrazen de heide, waardoor heideplanten niet worden verdrongen door grassen en andere planten. Rond 9.00 uur 's ochtends vertrekt de kudde naar de hei. Bij de schaapskooi staat aangegeven waar de dieren die dag te vinden zijn. Rond 16.00 uur zijn de schapen weer terug bij de schaapskooi, waar ze overnachten.



De schaapskudde vertrekt naar de heide op de Loenermark.

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.