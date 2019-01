Toch maatregelen in 'gevaarlijke' bocht Waterberg na diverse ongelukken

ARNHEM - Rijkswaterstaat heeft toch maatregelen genomen in de bocht van de A12/A50 naar Apeldoorn bij knooppunt Waterberg. Een maand geleden vond Rijkswaterstaat dat nog niet nodig, maar nieuwjaarsdag gebeurden er weer twee ongelukken.

Daarom zijn er matrixborden met eerst 90 als maximale snelheid en dan 70 geplaatst. Bovendien wordt binnenkort het asfalt vervangen, vertelt een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Drie oorzaken

Begin december waren er ook al drie ongevallen op dezelfde plek. Toen weet Rijkswaterstaat dat aan het rijgedrag van de bestuurders. 'Maar op nieuwjaarsdag zijn er weer twee incidenten geweest. De oorzaken zijn een nat wegdek, rijgedrag en de kwaliteit van het asfalt. Dat is toe aan vervanging en dat gebeurt ook binnenkort', legt de woordvoerster uit.

Een maand geleden was dat volgens Rijkswaterstaat dus nog niet nodig: 'De kwaliteit van het asfalt is snel slechter geworden, met name in de bocht. Dat komt door het weer en de wisselende druk van linker- en rechterwielen in de bocht.'

Voertuig gelanceerd

Op nieuwjaarsdag raakten vijf mensen gewond, onder wie een klein kind, toen het voertuig waarin zij zaten in de bewuste bocht van de weg raakte, over de vangrail werd gelanceerd en op z'n kant tot stilstand kwam. Kort na dit ongeval raakte in dezelfde bocht weer een auto van de weg. De automobiliste kwam met de schrik vrij.

