Dolfinarium focust zich meer op waterpark

HARDERWIJK - Het Dolfinarium Harderwijk is uit de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) gestapt. Het park wil meer zijn dan een dierentuin en gaat zich focussen op het bieden van een compleet dagje uit.

Interactie is daarvoor de sleutel volgens general manager Alex Tiebot. 'We blijven wel een dierentuin, maar we zien meer toekomst in een actievere vorm van vermaak. We willen ons waterpark uitbreiden en daar omheen andere vormen van vermaak creëren.' Hoe het park dat precies gaat vormgeven, is nog niet bekend.

Compleet dagje uit

'Het Dolfinarium moet een compleet dagje uit worden. Als mensen naar huis gaan, moeten ze het gevoel hebben dat ze zich nog uren zouden kunnen vermaken. We denken dat meer interactie in het park hiervoor gaat zorgen', vertelt Tiebot.

Ondanks dat het park uit de Vereniging van Dierentuinen is gestapt, wil het wel de specialist blijven op het gebied van zeezoogdieren. 'Er staan voor nu geen dieren op de lijst om weg te gaan, maar we nemen er ook geen nieuwe dieren meer bij.'

Kritiek

Dat het Dolfinarium kiest voor een nieuwe koers staat volgens Tiebot los van de kritiek op park van de afgelopen jaren. 'Natuurlijk ga je kritischer naar jezelf kijken als je kritiek hebt gehad. We luisteren naar de kritiek, maar we merken dat onze bezoekers ons enorm waarderen. Activisten kunnen we toch niet overtuigen.'

Uit eigen onderzoek van het park blijkt dat bezoekers meer activiteiten zouden willen tijdens hun bezoek. 'We hebben daarom ons waterpark geopend. Dat bleek een enorm succes, dus die lijn willen we doortrekken', vertelt Tiebot. 'We veranderen ons doel dus niet door activisten, maar we luisteren juist naar wat onze bezoekers willen.'

