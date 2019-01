Zutphen aansprakelijk voor letsel door vallende tak: 'Cliënt is heel blij'

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen is aansprakelijk voor het letsel van een toeriste, op wie in de zomer van 2015 een tak terechtkwam. Dat heeft de rechter vrijdagochtend bepaald.

De advocaat van het slachtoffer, Ton Vermeulen, reageert verheugd op de uitspraak: 'Mijn cliënt en ik zijn heel blij. De rechtbank heeft de zaak grondig behandeld.' Toch kan geen uitspraak het leed van het slachtoffer verhelpen. 'Mevrouw is blijvend invalide en had nog steeds niets liever gewild dan dat de tak haar gemist had.'

Gemeente had boom moeten onderzoeken

De vrouw uit Amsterdam kreeg op 16 juli 2015 een grote tak op haar hoofd en liep daarbij ernstig letsel op. De kastanjeboom betrof een risicoboom en had verder onderzocht moeten worden, maar de gemeente liet dit na. De rechtbank acht de gemeente daarom aansprakelijk.

Onder de betreffende boom ligt een opstaplocatie van een fluisterboot. Er lopen daar vaak grote groepen mensen. Uit een onderzoek dat gedaan werd in mei 2015 bleek dat de conditie van de boom matig was. De kastanje is daarop aangemerkt als risicoboom en had verder onderzocht moeten worden. De gemeente heeft dit niet gedaan, ondanks een waarschuwing van de coördinator van de fluisterboot.

'Schikkingsvoorstel een schandaal'

De vrouw, Marea van der Veen, eiste vorig jaar een schadevergoeding. De hoogte van het bedrag wilden zij en haar advocaat niet zeggen. De gemeente vond dat zij niet verantwoordelijk was, maar deed Van der Veen en zeven andere slachtoffers wel een schikkingsvoorstel. De Amsterdamse toeriste noemde het aanbod 'een schandaal'.

Einde nog niet in zicht

De advocaat stelt dat de zaak nog lang niet voorbij is. De gesprekken over de schadevergoeding moeten opnieuw gevoerd gaan worden tussen de partijen. Bovendien kan de gemeente nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

De gemeente gaat de uitspraak bestuderen.

