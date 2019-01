Vader omgebrachte Bekiro (12) blijft vastzitten

ARNHEM - De Arnhemse vader die ervan wordt verdacht dat hij zijn 12-jarige zoon Bekiro heeft vermoord, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank besloten.

De 12-jarige Bekiro werd zaterdag 22 december doodgestoken in een woning aan de Dragonstraat in Arnhem. Kort daarna hield de politie de 40-jarige vader van de jongen aan. De man was op dat moment hevig geëmotioneerd en zat in elkaar gezakt op de hoek van de Graslaan toen agenten hem aantroffen.

'Man had psychose'

De man is na zijn aanhouding naar het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen gebracht, omdat er zorgen waren over zijn psychische gesteldheid. Bronnen melden dat hij in een psychose zat als gevolg van drugsmisbruik.

'Heel Arnhem rouwt mee'

Omwonenden, kennissen en klasgenoten reageerden geschokt op de gebeurtenissen in de Arnhemse wijk Malburgen. In de buurt werden kaarsjes aangestoken, de moskee hield een herdenkingsbijeenkomst en ook burgemeester Marcouch sprak zijn medeleven uit. Volgens hem 'rouwt heel Arnhem mee'.

Bekenden organiseren zaterdagavond 5 januari een stille tocht voor Bekiro.

