Na beschieting coffeeshop: 'Ik dacht dat het vuurwerk was'

Het was dan ook een rare gewaarwording toen hij de deur opendeed. 'Ik dacht: ik ga even naar de Hema met mijn zoontje en wilde ook nog wat vuil weggooien. En ik zie ineens allemaal afzetlinten. Dus ja, ik was ernstig verbaasd.'

Echt lekker zit het de man niet. 'Nu ik er rustig over nadenk, is het wel angstig.'

Ook een andere jongen uit de straat had niet in de gaten dat er werd geschoten. 'Ik was vroeg wakker en hoorde drie harde knallen. Ik dacht in eerste instantie dat het vuurwerk was, maar blijkbaar was coffeeshop Cobra beschoten. Dat las ik op Facebook vanochtend.'

Zie ook: Coffeeshop beschoten in centrum van Tiel