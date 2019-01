Gemeentebestuur blij, oud en nieuw Nunspeet rustig verlopen

NUNSPEET - Oud en nieuw is in de gemeente Nunspeet zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

Het gemeentebestuur is daar uiteraard heel blij mee, zo schrijft wethouder Mark van de Bunte in zijn wekelijkse persoonlijke blog. De burgemeester roemde in de nieuwjaarstoespraak de hulpverleners en de manier waarop oud en nieuw in de gemeente Nunspeet verlopen is. Het verliep gemoedelijk, gezellig en met oog voor elkaar tijdens de overgang van 2018 naar 2019.

'Men kijkt niet meer naar hoe ver kunnen wij de gemeente of de politie uitdagen en de grens opzoeken, maar men kijkt naar hoe kunnen wij samen zorgen voor een gezellig feest voor iedereen. Een mooie constatering waar wij als gemeente heel trots op zijn en met dat is ons achterhoofd kunnen wij tot in de lengte van jaren een mooi oud en nieuw samen vieren.'

Voor de brandweer van Nunspeet was het ook een relatief rustige nacht. In totaal zijn er drie meldingen geweest. Twee woningbranden, één in Epe en één in Hierden. Hier werd de hulp ingeroepen van de waterwagen. Aan de Duinweg stond dinsdagmorgen een container in de brand.