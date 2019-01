Proef om medicijnresten uit afvalwater te halen

WINTERSWIJK - Bij Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk staat vanaf vandaag een grote gele container. De container is onderdeel van een proef van het Waterschap Rijn en IJssel om medicijnresten uit afvalwater te halen. Deze resten komen nu uiteindelijk deels in het oppervlaktewater terecht en dat willen het ziekenhuis en het waterschap in de toekomst voorkomen.

De gele container van Nijhuis Industries, krijgt een plekje vlak naast het ziekenhuis en wordt aangesloten op het riool. Binnenin wordt het rioolwater behandeld met ozon- en UV, voordat het naar de waterzuivering gaat. Het waterschap vindt het belangrijk dat er iets aan de steeds groeiende hoeveelheid medicijnresten in afvalwater wordt gedaan. 'We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen, dit komt onder meer door vergrijzing van de bevolking. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en daarna in de waterketen terecht', vertelt Antoinet van Helvoirt van het waterschap.

Ook preventief

'Binnen 2 weken zal alles in de container zijn aangesloten en zou het moeten werken', verwacht Bart Linger van Nijhuis Industries. De container is voorzien van allerlei apparatuur die nodig zijn voor de proef. 'In principe gaat het behandelen van het rioolwater automatisch, maar er zullen regelmatig mensen van ons komen kijken hoe het gaat of om monsters te nemen.'

Van Helvoirt is blij met de proef maar wil benadrukken dat ook ingezet moet worden op preventie: 'We moeten ook met zijn allen proberen om geen medicijnresten in het riool terecht te laten komen. Dat kun je zelf al doen door bijvoorbeeld medicijnen die je niet meer gebruikt terug te brengen naar de apotheek. '

De gele container verhuist in het najaar van 2019 naar de rioolwaterzuivering in Winterswijk. De uitslagen van de proef worden gebruikt bij het maken van Europese wetgeving over waterkwaliteit die vanaf 2027 ingevoerd wordt.