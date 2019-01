Ridders van Gelre duiken in de Gelderse politiek

ARNHEM - De Ridders van Gelre gaan zich de komende maanden intensief bemoeien met de Gelderse politiek. Dat doen zij op de voor de Ridders kenmerkende chauvinistische werkwijze. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Ridders Bas Steman en René Arendsen volgen de campagnes van de verschillende grotere en kleinere partijen, maar onderzoeken ook hoe zij zelf een Gelderse provinciale partij kunnen oprichten.

Wat komt er eigenlijk kijken bij het oprichten van een politieke partij, hoe voer je een succesvolle campagne en hoe Gelders zijn de andere partijen eigenlijk? En natuurlijk: hoe kan Gelderland zoveel mogelijk onafhankelijk worden van het Haagse Binnenhof en de Randstad en de banden verstevigen met de buren in Noordrijn-Westfalen?

De Gelderse politiek onder de loep

De Ridders van Gelre nestelen zich de komende maanden in de middeleeuwse Sabelspoort naast het Huis der Provincie. Vanuit dit historische gebouw kunnen zij goed analyseren wat er gebeurt in het hart van de Gelderse democratie. Maar ze gaan ook op pad in Gelderland met hun eigen verkiezingsbus.

Ondersteund door kopstukken

De Ridders nemen iedere week een ander thema onder de loep. Hoe is het gesteld met de Gelderse culturele instellingen ten opzichte van die in de Randstad? Wat is er nog over van het historische landschap in Gelderland? En hoe draait de Gelderse economie? De Ridders worden in hun missie ondersteund door kopstukken die precies weten hoe de hazen lopen in de politieke wandelgangen.

Ridders van Gelre in alle Staten is vanaf 21 januari iedere maandag om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland (daarna ieder uur herhaald).