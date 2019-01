Blog NEC in Spanje dag 3: strafschoppen nemen doe je zo

MIDDAG: OEFENWINST EN STRAFSCHOPPENPRET MET CLUB VAN 19

Het middagprogramma van NEC bestaat uit een oefenwedstrijd tegen derde divisionist Westlandia. De warming up ziet er van bovenaf zo uit.

Niet alle spelers die zijn meegereisd komen in actie. Norbert Alblas, Randy Wolters, Rens van Eijden en Niek Hoogveld kijken toe.

Tom Overtoom, net terug van een blessure, doet al wel mee en opent de score met een van richting veranderde vrije trap. De 2-0 van Joey van den Berg is heel fraai. foto: Broer van den Boom

NEC zet af en toe collectief goed druk en dan komen de vrijetijdsvoetballers van Westlandia direct in de problemen. Zo ontstaat dan ook de 3-0 van Jonathan Okita. foto: Broer van den Boom

Inmiddels is de Club van 19 gearriveerd. De vlaggen worden achter het doel opgehangen. Deze sponsoren, die overigens nooit met precies negentien zijn, maken al sinds jaar en dag het trainingskamp mogelijk voor de Nijmeegse club. Er klinkt een aanstekelijke lach en een Maas-en Waals accent. Dan is Rob Heijmans van de partij. Hij is altijd vrolijk en eeuwig sigarenroker. Tijdens de wedstrijd maakt hij even een praatje met de staf van NEC op de bank. Dat kan en mag allemaal, want iedereen bij NEC kan hem wel waarderen.

Na rust wordt er flink gewisseld en is het de beurt aan de jeugd. De pas 17-jarige Bart van Rooij maakt een gretige indruk als rechtsback.

Dit wordt allemaal gevolgd op de geïmproviseerde perstribune.

Een andere jongeling maakt ook indruk. Vleugelspits Morad El Haddouti toont een paar heerlijke individuele acties. foto: Broer van den Boom

Paolo Sabak tekent voor de 4-0, Westlandia scoort tegen, maar het slotakkoord is van Ole Romeny, die een keer in de spits mag spelen.

Frans Hendriks van de club van 19, de sponsor van de eeuw bij NEC, kijkt aandachtig toe en ziet een bekende een hoekschop nemen. "Hé Paolo, hoe is het?" Sabak geeft vriendelijk antwoord: "Warm". En neemt vervolgens de corner die er bijna ingaat.

Met de 5-1 uitslag kan iedereen wel leven. De echte serieuze oefenwedstrijd is zondag pas tegen Hannover 96, een club uit de Duitse Bundesliga.

Maar deze wedstrijd is slechts het voorafje aan de hoofdmoot van deze middag. De strafschoppen die de leden van de Club van 19 nemen op NEC-doelman Oliver Zelenika. Frans Hendriks is de titelverdediger en krijgt veel kritiek. Zo heeft hij als enige echte voetbalschoenen aan.

En wordt hij ervan beschuldigd dat hij de keeper heeft omgekocht. Zijn strafschop gaat er dan ook in. foto: Broer van den Boom

De concurrentie is niet mis, want Johan Weijers, die ook al eerder een keer wist te winnen, pegelt ongenadig hard raak. En niet bepaald op voetbalschoenen.

En dan is er ook Rob Heijmans, die even bij praat met Gabor Babos over sigaren. foto: Broer van den Boom

De drie blijven over en er volgt een zenuwslopende finale. Heijmans mist en dan ramt Weijers opnieuw raak. De druk ligt bij Hendriks, gadegeslagen door Heijmans.

Ze zien nauwelijks wat door de laagstaande zon. Frans neemt een aanloop en jaagt de bal net naast de kruising. Johan Weijers is de winnaar, net als vier jaar geleden.

Hilariteit alom, maar Weijers kan een jaar lang pronken met zijn overwinning. En zo wordt de middag afgesloten. De Club van 19 gaat mee naar Estepona Palace voor een diner met de spelers. En dan gaan ze ongetwijfeld uitleggen hoe de ideale strafschop wordt genomen.

OCHTEND: PITTIGE TRAINING

Een trainingskamp van NEC is niet compleet zonder de aanwezigheid van de supporters Arjan Dekker en Michiel Glaap.

Zij volgen de club al jarenlang aan de Spaanse zuidkust, maar benutten die periode ook om zoveel mogelijk wedstrijden te bezoeken. Dat was bij deze trip aanvankelijk een zorgpunt, want omdat de eerste divisie al zo vroeg weer wordt hervat, zijn er nog maar weinig clubs op trainingskamp. En ook het programma in de Spaanse Primera Division werkt niet lekker mee.

Maar het duo is creatief. Het Belgische Deinze, de stuntclub die kampioen Club Brugge uit de Croky Cup knikkerde, wordt bezocht. Maar de grootste vondst is de Gibraltar Premier Division. Daar wordt donderdagavond de eerste wedstrijd bezocht en het wordt een bijzondere ervaring. Het enige stadion van het ministaatje ligt naast de landingsbaan van het vliegveld.

Daar wordt de hele competitie gespeeld met nu de topper tussen Lincoln Red Limps en St. Josephs. Uitslag 1-3 en omdat Gibraltar onder de Britse vlag valt, moeten de twee voetbalafficionados door de douane over de landingsbaan naar het stadion. Ze hebben de smaak te pakken, want ze gaan nog meer krakers in deze Dwergstaatcompetitie bezoeken. En uiteindelijk komt de weekscore dan toch nog op minimaal twaalf wedstrijden uit. De training van NEC vrijdagochtend slaan ze even over.

foto: Broer van den Boom

Michael Lindeman heeft weer een pittige warming up bedacht. De spelers moeten flink diep gaan, maar er wordt zeker ook gedold met types als Joey van den Berg, Brahim Darri en Randy Wolters in de groep. De vleugelspits geniet met volle teugen dat hij weer op het veld mag staan. En hij weet ze ook al weer aardig te raken.

foto: Broer van den Boom

Een andere vleugelspits valt ook op. Morad El Haddouti. Het 20-jarige talent viel dit seizoen op bij Jong NEC en mocht daarom mee naar Spanje. De kans is groot dat hij in de oefenwedstrijd tegen de amateurs van Westlandia zijn debuut gaat maken in het eerste.

Ondertussen is Wilco van Schaik heel druk. "Loopt hij daar nou in zichzelf te praten", vraagt iemand uit de staf zich af. Maar de algemeen directeur is aan de telefoon. De transferzaken liggen na het noodgedwongen vertrek van Remco Oversier nu ook bij Van Schaik. Maar er is nog geen nieuws over Sven Braken of een nieuwe spits.

De keepers mogen flink aan de bak. Norbert Alblas traint nog apart met fysio Rob van Hunnik. "Schiet eens wat harder, dit zijn terugspeelballen", roept Alblas hem toe. En dan laat hij ook zien dat hij al klaar is voor wat serieuzer geschut.

foto: Broer van den Boom

Op de training is Patrick Pothuizen nadrukkelijk aanwezig. Hij is al heel vaak op trainingskamp geweest. Als speler, als teammanager en nu dus als assistent-trainer. En vanuit hun gezamenlijke periode als speler bij NEC is de klik met Jack de Gier al ontstaan.

De trainer vaart blind op zijn assistent. De Gier coacht af en toe ook wel, maar observeert vooral veel.

foto: Broer van den Boom

Zo ziet hij dat Marco van Duin zich opnieuw serieus aandient als eerste doelman zolang Alblas nog niet fit is. In de laatste wedstrijd voor de winterstop voorkwam hij in zijn eentje een monsterscore van Twente, de schade bleef beperkt tot 2-0.

foto: Broer van den Boom

Tom Overtoom doet ook steeds meer oefeningen mee. De middenvelder speelde tegen Sparta zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar raakte een week later geblesseerd aan zijn hamstring en kwam tot de winterstop niet meer in actie. Iedereen is op de weg terug bij NEC, zo lijkt het.

foto: Broer van den Boom

De training zit er bijna op. Enkele spelers doen op gezag van Lindeman nog wat oefeningen op matjes.

foto: Broer van den Boom

NEC TV is ondertussen flink aan het uitpakken. Er wordt zelfs een drone ingezet.

Er wordt een spel gedaan wie de bal vanaf de heuvel het dichtst bij de middenstip kan schieten. Dit alles onder de bezielende leiding van Teun de Boer, beter bekend als Meester Teun en als verslaggever bij Fox. De deelnemers zijn Mart Dijkstra, Guus Joppen, Mike Ndayishimiye en Paolo Sabak. Wie heeft gewonnen, valt later te zien op de officiële kanalen van NEC. Maar makkelijk was het zeker niet.

foto: Broer van den Boom

Joey van den Berg geeft ondertussen een interview aan RN7 en ForzaNEC. De routinier is altijd wel goed voor een paar mooie quotes.

De spelers verlaten het fraaie complex in de bergen en keren terug naar het hotel. Vanmiddag wacht Westlandia.