CDA en GroenLinks stappen uit coalitiegesprekken West Betuwe

GELDERMALSEN - CDA en GroenLinks zijn uit de coalitiegesprekken in West Betuwe gestapt. De partijen hebben er geen vertrouwen in dat ze tot een gemeenschappelijke visie kunnen komen over de energietransitie.

CDA en GroenLinks wijzen erop dat de oude gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal unaniem de ambitie hebben uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. Er was volgens hen afgesproken dat alle vormen van energie ingezet zouden kunnen worden om dit te bereiken, maar Dorpsbelangen en Leefbaar Lokaal Belang zijn volgens hen met een aangepast voorstel gekomen waarin GroenLinks en het CDA zich niet kunnen vinden.

SGP weer aan tafel

De SGP is nu weer in beeld om in een coalitie te komen. Deze partij was met Dorpsbelangen de winnaar van de verkiezingen, maar de zondagsopening van winkels bleek een struikelblok. De SGP is fel tegenstander van winkelen op zondag en wil dat in een coalitieakkoord geregeld hebben. Maar de andere partijen zien daar niets in en willen het als een vrije kwestie bestempelen.

SGP-lijsttrekker Lourens van Bruchem wil alleen kwijt dat er donderdagavond met zijn partij is gesproken. Wat er is besproken, wil hij niet zeggen. 'We gaan intern rustig bespreken hoe we nu verder gaan.'

