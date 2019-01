Bewolking verpest sterrenregen boven Bussloo

VOORST GEM VOORST - Teleurstelling bij de Volkssterrenwacht in Bussloo. Van de voorspelde sterrenregen is afgelopen nacht maar weinig terechtgekomen. De bewolking verknalde het spektakel.

Leden van de sterrenwacht lagen er helemaal klaar voor in hun ligstoelen, maar toen het spektakel moest beginnen bleek de bewolking roet in het eten te gooien. 'Ik zit al vanaf 2.00 uur te kijken of er opklaringen zijn. Rond een uur of vier waren er een paar, maar het werd niet het spektakel dat we wilden waarnemen', vertelt voorzitter Alex Scholten teleurgesteld.

Rond 6.30 was het hoogtepunt van de zogenoemde Boötiden, maar ook op dat moment was de regen niet goed zichtbaar. De sterrenliefhebber zag uiteindelijk zo'n veertien vallende sterren gedurende de nacht.

Verlaat vuurwerk

Hoewel de kans van tevoren al klein was, hoopte Scholten toch op een spektakel. 'Als het helder was geweest op een donkere plek, had je echt tientallen sterren per uur voorbij zien flitsen', legt de sterrenwacht uit. 'Een beetje verlaat vuurwerk, best spectaculair en bijzonder.'

Maar teleurstelling is soms ook onderdeel van het leven van een sterrenwacht. 'Je weet nooit van tevoren hoeveel je er gaat zien en hoe helder de sterren zijn. En dat is iedere keer anders. Dat stukje spanning blijft er iedere keer inzitten.'

