Alblas is blij dat hij weer mee traint bij NEC

ESTEPONA - Hij raakte eind september geblesseerd aan zijn knie, maar Norbert Alblas is terug op het trainingsveld bij NEC.

De doelman stond onder de lat in de fase dat de Nijmegenaren nog mee draaiden in de top van de eerste divisie. "In die periode ging het nog goed met het team. Het was heel erg pijnlijk om te zien vanaf de tribune wat er gebeurde. Als je in het veld staat, heb je het idee dat je er nog invloed op uit kunt oefenen. Ik denk dat we als team nu keihard aan het werk zijn om een basis te leggen voor de tweede seizoenshelft en te gaan knallen. Je ziet dat er op het randje getraind wordt. Er zijn ook jongens die voor een goede sfeer zorgen, dat is al die tijd ook gebleven. Er zijn ook wedstrijden geweest waarin we onze rug konden rechten. Maar ook wedstrijden dat het echt niet ging."

foto: Broer van den Boom

Alblas zelf is al blij dat hij weer op het veld mag staan en liet op de training meteen zien dat hij het keepen niet is verleerd. "Ik heb er hard voor gewerkt. Dit is weer genieten. Hier heb ik het al die tijd voor gedaan. Nu nog de laatste stappen zetten. Maar het voel heel goed. Ik heb nog wel wat momentjes dat je je onzeker voelt. Maar door te doen en te herhalen krijg ik steeds meer vertrouwen. En ik ben eigenlijk wel klachtenvrij."