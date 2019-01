Achahbar met nieuwe look om bijzondere reden

ESTEPONA - Het leek even alsof NEC er al een nieuwe speler bij had op trainingskamp.

Maar het blijkt Anass Achahbar te zijn met een nieuwe look. Vorig jaar ging zijn baard eraf, nu zijn hoofdhaar. "Dit heb ik gedaan tijdens mijn vakantie. Ik heb een kleine bedevaart gedaan en om dat te voltooien is het of je haar kort knippen of kaal scheren. Ik ben voor het kaal scheren gegaan. Misschien brengt het wel geluk, maar dat is natuurlijk aan de man daarboven."

Achahbar wil dit jaar revanche nemen met NEC voor de mindere prestaties in 2018. "Ik mag hopen van wel, daar gaan we zeker voor. We hadden te maken met ups en downs, maar meer downs dan ups. Dat hoort erbij, dat is ook voetbal. We moeten uit dat dal terugkomen, daar is dit trainingskamp een mooie gelegenheid voor." "Je kunt nooit verklaren hoe dat komt, het zijn de kleine dingen die het verschil maken en dan was het bij ons meteen kansloos. Het was ook lastig voor mij, het hele team had het lastig en daar hoor ik ook bij. Maar we hebben altijd uitgesproken dat we de play-offs willen halen. Dat moet zeker."