'Mijn werk is vaak niet leuk, maar deze verhalen moeten verteld worden'

ARNHEM - Sinan Can is de komende maanden niet van de buis te slaan. De Nijmeegse documentairemaker heeft sowieso een heel druk jaar voor de boeg. Dat zegt hij in een speciale uitzending van De Week van Gelderland.

De 41-jarige Can is druk, druk, druk. 'Het voelt alsof ik voor de Himalaya sta en de beklimming moet nog beginnen', zegt hij in een interview met Inge de Jager. Voor 2019 heeft Can onder meer een tweeluik op televisie, twee boeken en het opzetten van een buitenlandplatform op het programma staan. Bovendien verschijnt vanaf 5 januari wekelijks een column van zijn hand in dagblad De Gelderlander.

Wie is de Mol

Op 5 januari is Can ook te zien in het televisieprogramma Wie is de Mol. Can noemt het programma 'intelligent amusement' en dat was één van de redenen om mee te doen. Maar meer nog dan dat gaat het de documentairemaker om de jeugdige doelgroep van het programma.

'Wekelijks kijken er zo'n 2,5 miljoen mensen naar Wie is de Mol', zegt hij. 'Dat zijn vooral jonge mensen en ik hoop dat ik een deel van die jongeren door dit programma naar NPO kan lokken om naar mijn documentaires te kijken.'

Voorbij de grenzen van Saudi-Arabië

Een dag later begint op NPO2 de vierdelige serie 'Voorbij de grenzen van Saudi-Arabië' van de hand van Can. De Nijmegenaar mocht in een jaar tijd in totaal tweeënhalve maand rondkijken in het doorgaans gesloten en conservatieve land.

De strijdvaardigheid van vrouwen heeft hem het meest geraakt, zegt hij. 'Vanaf hun geboorte worden ze in heel veel opzichten al gediscrimineerd. Vrouwen bevechten echt iedere millimeter die ze vooruit kunnen komen. Neem autorijden: voor hen is dat echt iets heel groots. Of naar de bioscoop gaan...daar strijden ze al dertig jaar voor.'

Angstig

Can is nu vijftien jaar actief in de journalistiek en herinnert zich twee momenten waarop hij echt bang was. Zo ontplofte er in het Iraakse Kirkuk eens een autobom op twintig meter van de plek waar hij stond. De bom had dertig doden en vele gewonden tot gevolg en overal op straat lagen ledematen.

Ook beleefde Can angstige momenten in Afghanistan. 'Twee jaar geleden liepen we daar in een hinderlaag van de Taliban. Ik zat in een gepantserd voertuig en dacht dat het einde nabij was.'

Impact

'Mijn werk is vaak niet leuk, maar deze verhalen moeten verteld worden', zegt Can. 'Het moet impact hebben en ik wil de mensen blijven informeren. Dan is het al die risico's waard.'

Niet wanhopen is zijn uitdaging voor 2019. 'Je moet positief blijven en iedere dag kijken of je het verschil kan maken in iemands leven.'