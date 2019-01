'Supersnelrecht oud en nieuw niet effectief'

ZALTBOMMEL - De 25-jarige Yassine K. uit Zaltbommel heeft via het supersnelrecht 1000,- boete gekregen voor het beledigen van agenten, ook weigerde hij instructies van de politie op te volgen. Hij is de enige die tijdens oud en nieuw via het supersnelrecht is veroordeeld.

In 2002 werd er voor het eerste geëxperimenteerd met supersnelrecht. Daders kunnen daardoor binnen drie dagen veroordeeld worden. In de jaren daarna werd de maatregel tijdens oud en nieuw slechts enkele keren toegepast. In 2018 werd het helemaal niet gebruikt.

Supersnelrecht werkt niet

Strafrechtadvocaat Janneke Steenbrink denkt dat het te maken heeft met de complexiteit van strafzaken. 'Supersnelrecht is bedoeld om zaken op te lossen die eenvoudig zijn, zoals de meeste winkeldiefstallen bijvoorbeeld. In het verleden is vaak gebleken dat dossiers niet compleet genoeg zijn en de rechter dus niet tot een veroordeling kan komen. Je kunt beter de tijd nemen om een zaak compleet te maken en de juiste partijen goed te horen zodat de zaak sterker staat.'

Te vaak, te complex

Strafrechtadvocaat Wim Vahl ziet dat het verlangen er wel is om snel te veroordelen, maar het systeem om supersnelrecht toe te passen functioneert volgens hem niet optimaal. 'Ons rechtssysteem is gebaseerd op bewijs en het compleet maken van een strafzaak. In veel gevallen van supersnelrecht is de zaak buitengewoon zwak, juridisch gezien. Dat leidt tot lage veroordelingen en ik vind dat een schuldige een passende straf moet krijgen, ondanks dat ik advocaat ben. Landen die te makkelijk mensen veroordelen worden 'afgesabeld' door het Europeese Hof.'

Voetbalwet

Één van de wetten die een uitkomst kan zijn voor burgemeesters is de voetbalwet. Door deze wet kunnen veroordeelde verdachten tijdens evenementen meldplicht worden opgelegd. 'Ook die voetbalwet is niet de oplossing' denkt Steenbrink. 'Het lastige aan incidenten met oud en nieuw is dat een groep mensen op die avond van burger verandert in dader. Doordat ze nog niet eerder in beeld zijn geweest bij de politie kun je ze dus onmogelijk als risicogroep analyseren. De enige mogelijkheid die je dan nog hebt is mensen verbieden om op straat te komen, dat is dus onmogelijk.'

Hof Arnhem werkt niet met supersnelrecht

Hans Robert Scheperkeuter van het Openbaar Ministerie in Arnhem zegt dat het parket in Arnhem al een flinke tijd niet meer werkt met supersnelrecht. 'Het is een middel en geen doel en daarom mag je er als rechtbank zelf voor kiezen om het te gebruiken. Wij merken in de praktijk dat het gewoon niet nauwkeurig genoeg werkt. Het Hof in Arnhem kiest voor de zogenaamde ZSM-methode. De Zorgvuldig, Snel en op Maat methode.Toch is de ZSM-methode ook niet van onbesproken gedrag. Bij de methode komt er namelijk geen rechter aan te pas, iets waar advocaten in het verleden commentaar op hadden.