Hanneke heeft miljoenenbedrijf in Amsterdam, maar koestert Achterhoekse wortels

ALMEN - Ben jij wel eens wat kwijtgeraakt in de trein? Of op de Zwarte Cross, in Burgers Zoo, in het hotel of in een ziekenhuis? Grote kans dat je dan op de website van iLost hebt gekeken.

Het is 2013 als Hanneke Stegweg uit Zutphen besluit iLost op te richten. Een platform waarop gevonden voorwerpen gemakkelijk door vinders kunnen worden gedeeld en zonder veel gedoe weer bij de eigenaar terecht komen.

Inmiddels is het bedrijf hard gegroeid. 'We verwachten dit jaar voor het eerst meer dan een miljoen omzet te draaien en in februari verwachten we het honderdduizendste gevonden voorwerp te herenigen met de eigenaar.'

Thuiskomen in de Achterhoek

Ondanks dat ze nu dit goedlopend bedrijf in Amsterdam runt, is Stegweg nog steeds veel in de Achterhoek te vinden. Soms bij haar moeder in Zutphen, waar ze opgroeide, maar vaker nog in Almen, waar ze ook een huis heeft. 'Daar kan ik in alle rust werken, en ook ontspannen', vertelt ze. 'Vanuit de tuin loop ik zo naar het Twentekanaal en daar kan ik heerlijk wandelen.'

'Ik ben vast niet de enige die iets kwijtraakt'

Eigenlijk is Hanneke Stegweg uit Zutphen het bedrijf begonnen waar ze zelf behoefte aan had. 'Ik raakte mijn camera kwijt. Waarschijnlijk ergens in de trein tussen Parijs en Nederland. Toen kwam ik erachter hoeveel formulieren en telefoontjes daar dan bij komen kijken', legt ze uit. 'En toen dacht ik; ik ben vast niet de enige die dit probleem heeft.'

Stegweg onderzocht of er misschien een bedrijf was dat gevonden voorwerpen terug brengt bij de mensen die ze kwijt zijn, maar dat bleek er niet te zijn. Dus besloot ze er zelf mee aan de slag te gaan.

Honderden klanten

'Ik dacht, je moet ervoor zorgen dat het voor de vinder zo gemakkelijk mogelijk wordt om een gevonden voorwerp aan te bieden. En vinders zijn natuurlijk heel vaak grote organisaties. Dus toen ben ik gaan onderzoeken of organisaties zouden willen betalen voor zo'n platform.' En dat blijkt het geval. Inmiddels heeft ze zeven mensen in dienst en heeft iLost honderden klanten; van vervoerders tot gemeenten tot ziekenhuizen en festivals.

Het wordt een spannend jaar voor Stegweg, want ze heeft internationale ambities met haar bedrijf. 'We hopen dit jaar een paar grote internationale vervoerders als klant binnen te halen en we hebben inmiddels al een paar klanten in België', vertelt ze.