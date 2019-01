Winterswijk heeft 's lands jongste museumdirecteur: 'Het stond wel vast dat ik in de kunstwereld zou komen'

WINTERSWIJK - Charlotte Rixten is trots op haar aanstelling als directeur van Villa Mondriaan in Winterswijk. De 25-jarige Rixten is daarmee de jongste museumdirecteur van Nederland, in navolging van haar voorgangers Judith Kadee (2016-2018) en Anne Kremers (2013-2016).

Villa Mondriaan kent weinig geheimen voor Rixten. Ze liep eerder een half jaar stage als junior-directeur in Winterswijk. 'Dan heb je al de dagelijkse leiding over het museum', licht ze toe. 'Het grote verschil met nu is dat je als de directeur ook de grote lijnen beheert, zoals de tentoonstellingen. Ik mag het museum dus zelf vullen en beslissen wat er allemaal komt te hangen.'

Trots

De van oorsprong Groningse Rixten is trots dat ze al op jonge leeftijd de scepter mag zwaaien over Villa Mondriaan. Ze is misschien nog wat te jong om te spreken van een 'langgekoesterde droom' die uitkomt. 'Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd, dus dat ik in de kunstwereld terecht zou komen stond al wel vast. Maar je hoopt natuurlijk wel altijd dat je aan de top komt en museumdirecteur wordt. Dat ik nu al de kans krijg om dat te laten zien, dat is wel bijzonder', zegt ze trots.

Op Radio Gelderland sprak Hubert Mol met Charlotte Rixten van Villa Mondriaan (de tekst gaat verder onder het fragment):

Haar geringe leeftijd staat Rixten niet in de weg om groot te dromen. Ze zet haar plannen ook met liefde uiteen. 'Het allermooiste aan Villa Mondriaan vind ik dat we echt de connectie leggen tussen Winterswijk en de schilder Piet Mondriaan. We zitten echt in zijn voormalige oude huis, van de familie.'

Daarnaast, zegt de nieuwe directeur, vindt ze het mooi om de verbinding te zoeken tussen de ontwikkeling van Mondriaan en de ontwikkeling van kunstenaars van nu. 'We willen de veelbelovende talenten van de hedendaagse kunst graag de kans geven zich te laten zien. We bieden ze echt een podium', aldus Rixten.

Openingsweekend Villa Mondriaan

Haar eerste grote opdracht is de tentoonstelling in het openingsweekend van 8, 9 en 10 maart. Rondom de 147ste geboortedag van Piet Mondriaan vindt de tentoonstelling 'Face-off' plaats. Daarbij worden portretten van Mondriaan tegenover portretten van hedendaagse kunstenaars gezet. 'Je kunt in die dagen voor de helft van de prijs naar binnen en we bieden iedereen een gebakje aan bij de koffie of thee', zegt Rixten.

Als tweede uitdaging noemt ze het project waarbij nieuwe Nederlanders een rondleiding krijgen door Villa Mondriaan. De rondleiding wordt gegeven door landgenoten die zelf ook nog niet zo lang in Nederland verblijven. 'Zij vertellen de andere nieuwe Nederlanders wat hier hangt. Daarmee verlagen we de culturele drempel een beetje, hier in de Achterhoek, en kunnen de nieuwe Nederlanders op een heel andere manier toch meedoen in de maatschappij.'

Zie ook: Opnieuw jongste museumdirecteur voor Villa Mondriaan